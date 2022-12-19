Ув'язнених – на забій: британська розвідка дізналася про тактику "групи Вагнера" під Бахмутом

Найманці прагнуть зберегти досвідчених командирів і бронетехніку, а засуджених новобранців вважають витратним матеріалом. Командири сидять в укриттях, отримують дані з безпілотників і віддають накази по раціях, зазначили у Міноборони Великої Британії.

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Найманці російської "групи Вагнера" відіграють важливу роль у боях на виснаження біля Бахмута Донецької області. Вони розробили тактику наступу з використанням великої кількості ув'язнених, йдеться у зведенні військової розвідки Міноборони Великої Британії від 19 грудня.

Деякі найманці, за даними розвідників, одержують смартфони або планшети з цілями наступів, які знято комерційними супутниками.

Командири рівня взводу і вище переважно залишаються в укритті та віддають накази по рації. Інформацію про перебіг боїв та цілі вони отримують по розвідувальних безпілотниках, зауважили фахівці.

[ + – ] Бойовикам, які самовільно відхилилися від маршруту атаки, загрожує кара, йдеться у зведенні

У британській військовій розвідці вказують на наказ для частини підрозділів "групи Вагнера" рухатися по заздалегідь спланованому маршруту. Їм часто допомагають вогневою підтримкою, але рідше — бронетехнікою.

Бойовикам, які самовільно відхилилися від маршруту атаки, загрожує страта, зазначили військові.

"Настільки жорстока тактика спрямована на збереження рідкісних активів "Вагнера" — досвідчених командирів і бронетехніки за рахунок новобранців-в'язнів, яких організація вважає витратним матеріалом", — підсумували в Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни 15 грудня розповіли про можливий наступ ЗС РФ у західній частині Донецької області. Головними ресурсами стануть військові підрозділи, відведені з Херсонської області та мобілізовані.

Російські окупанти, за даними Східного угруповання військ ЗСУ, змінили тактику наступу під Бахмутом. ЗС РФ використовують сили новостворених штурмових загонів, що йдуть під вогневим прикриттям у ближній бій.

За словами спікера Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого, прорвати оборону Збройних сил України на Донбасі ворога поки не виходить.