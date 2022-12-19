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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Ув'язнених – на забій: британська розвідка дізналася про тактику "групи Вагнера" під Бахмутом

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Фото: Getty | Деякі найманці, за даними розвідників, отримують смартфони або планшети з метою наступу

Найманці прагнуть зберегти досвідчених командирів і бронетехніку, а засуджених новобранців вважають витратним матеріалом. Командири сидять в укриттях, отримують дані з безпілотників і віддають накази по раціях, зазначили у Міноборони Великої Британії.

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Найманці російської "групи Вагнера" відіграють важливу роль у боях на виснаження біля Бахмута Донецької області. Вони розробили тактику наступу з використанням великої кількості ув'язнених, йдеться у зведенні військової розвідки Міноборони Великої Британії від 19 грудня.

Деякі найманці, за даними розвідників, одержують смартфони або планшети з цілями наступів, які знято комерційними супутниками.

Командири рівня взводу і вище переважно залишаються в укритті та віддають накази по рації. Інформацію про перебіг боїв та цілі вони отримують по розвідувальних безпілотниках, зауважили фахівці.

зведення розвідки, Міноборони Великобританії Fullscreen
Бойовикам, які самовільно відхилилися від маршруту атаки, загрожує кара, йдеться у зведенні

У британській військовій розвідці вказують на наказ для частини підрозділів "групи Вагнера" рухатися по заздалегідь спланованому маршруту. Їм часто допомагають вогневою підтримкою, але рідше — бронетехнікою.

Бойовикам, які самовільно відхилилися від маршруту атаки, загрожує страта, зазначили військові.

"Настільки жорстока тактика спрямована на збереження рідкісних активів "Вагнера" — досвідчених командирів і бронетехніки за рахунок новобранців-в'язнів, яких організація вважає витратним матеріалом", — підсумували в Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни 15 грудня розповіли про можливий наступ ЗС РФ у західній частині Донецької області. Головними ресурсами стануть військові підрозділи, відведені з Херсонської області та мобілізовані.

Російські окупанти, за даними Східного угруповання військ ЗСУ, змінили тактику наступу під Бахмутом. ЗС РФ використовують сили новостворених штурмових загонів, що йдуть під вогневим прикриттям у ближній бій.

За словами спікера Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого, прорвати оборону Збройних сил України на Донбасі ворога поки не виходить.