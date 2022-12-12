Оборона Бахмута: у ЗСУ розповіли, як змінилася тактика окупантів на Донбасі (відео)

Зазначається, що противник почав використовувати замість БТГ штурмові загони, які під вогневим прикриттям намагаються розпочати ближній бій з українськими бійцями та прорвати оборону.

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Місто Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на театрі бойових дій на Донецькому напрямку. Останнім часом ворог змінив тактику наступу, використовуючи замість БТГ новостворені штурмові загони, які намагаються під вогневим прикриттям вступати в ближній бій. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів представник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Бахмут залишається головною точкою удару російських окупантів. Вони зосереджують туди всю силу вогню своєї артилерії, реактивних систем залпового вогню. Як правило, протягом доби вони здійснюють майже 200 обстрілів", — сказав Череватий.

За його словами, на цьому напрямі воюють переважно найманці з групи "Вагнера", які останнім часом формують штурмові загони, націлені на атакувальні дії. Ці загони під прикриттям груп вогневого прикриття намагаються підходити до передових ліній українських захисників, щоб розпочати ближній бій і прорвати лінію оборони ЗСУ.

"Погода зараз дозволяє більш потайно пересуватися. Під прикриттям місцевості та погоди вони намагаються підійти до наших передових ліній, вступити в ближній бій, щоб зв'язати підрозділи ЗСУ боєм і прорвати нашу оборону… Відстежуємо такі ворожі групи та завдаємо ударів по них", — пояснив спікер.

Череватий також розповів про ситуацію під Авдіївкою, яка умовно є для противника другою за важливістю ціллю наразі, де постійно відбуваються запеклі бої. Так само, як і під Бахмутом, окупанти використовують усі типи артилерії та намагаються прориватися групами, які були доукомплектовані мобілізованими росіянами.

Водночас на Луганському напрямку ситуація контролюється бійцями ЗСУ, які мають певну ініціативу.

"Однак іноді ворог доукомплектовується і намагається атакувати. Усі атаки ворога завершуються великими втратами та відступом супротивника", — підкреслив Череватий.

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