Оборона Бахмута: в ВСУ рассказали, как изменилась тактика оккупантов на Донбассе (видео)

Отмечается, что противник начал использовать вместо БТГ штурмовые отряды, которые под огневым прикрытием пытаются вступить в ближний бой с украинскими бойцами и прорвать оборону.

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Город Бахмут остается одной из самых горячих точек на театре боевых действий на Донецком направлении. В последнее время враг изменил тактику наступления, используя вместо БТГ вновь созданные штурмовые отряды, которые пытаются под огневым прикрытием вступать в ближний бой. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Бахмут остается главной точкой удара российских оккупантов. Они сосредотачивают туда всю силу огня своей артиллерии, реактивных систем залпового огня. Как правило, в течение суток они делают порядка 200 обстрелов", — сказал Череватый.

По его словам, на этом направлении воюют в основном наемники из группы "Вагнера", которые в последнее время формируют штурмовые отряды, нацеленные на атакующие действия. Эти отряды под прикрытием групп огневого прикрытия пытаются подходить к передовым линиям украинских защитников, чтобы вступить в ближний бой и прорвать линию обороны ВСУ.

"Погода сейчас позволяет более скрытно передвигаться. Под прикрытием местности и погоды они пытаются подойти к нашим передовым линиям, вступить в ближний бой, чтобы связать подразделения ВСУ боем и прорвать нашу оборону… Отслеживаем такие вражеские группы и наносим по ним удары", — пояснил спикер.

Череватый также рассказал о ситуации под Авдеевкой, которая условно является для противника второй по важности целью на данный момент, где постоянно проходят ожесточенные бои. Также, как и под Бахмутом, оккупанты используют все типы артиллерии и пытаются прорываться группами, которые были доукомплектованы мобилизованными россиянами.

Вместе с тем на Луганском направлении ситуация контролируется бойцами ВСУ, которые обладают определенной инициативой.

"Однако иногда враг доукомплектовывается и пытается атаковать. Все атаки врага завершаются большими потерями и отступлением противника", — подчеркнул Череватый.

Ранее сообщалось, что по данным сообщества "Беларускі Гаюн", на территории Беларуси зафиксировано передвижение российской военной техники, которую перебрасывают ближе к границе с Украиной. Предположительно, передислокация техники проводится в рамках очередного этапа боевого слаживания совместной группировки войск России и Беларуси.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью The New York Times рассказал об изменениях в схеме полетов российских бомбардировщиков, которые совершают боевые вылеты для ударов по Украине. По его словам, российские самолеты вынуждены выбирать обходные маршруты, чтобы не попасть под прицел украинских ПВО.