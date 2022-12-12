"Ограничивает эффективность": РФ изменила схему ударов по Украине с бомбардировщиков, — ГУР

Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий рассказал, что сейчас российские самолеты не заходят в воздушное пространство Украины и выбирают обходные маршруты, чтобы не попасть под прицел украинской ПВО.

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ВС РФ с октября изменили схему полетов своих бомбардировщиков для ударов по территории Украины. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью The New York Times.

По его словам, сейчас самолеты не заходят в воздушное пространство нашей страны и выбирают обходные маршруты, чтобы не попасть под прицел украинских систем противовоздушной обороны. Это ограничивает их эффективность.

Обычно у украинской разведки есть около часа после взлета боевых самолетов РФ, чтобы отследить их полеты, прежде чем пилоты доберутся до зоны нанесения огня и запустят ракеты.

Скибицкий сообщил, что у России есть четыре основных направления, откуда ВС РФ пытаются проникнуть в украинское воздушное пространство:

с Черного моря на юге;

из района вокруг Каспийского моря на юго-востоке;

из России на востоке;

из Беларуси на севере.

Представитель ГУР отметил, что во время массированного ракетного удара РФ выпустила до 100 ракет за несколько минут, они одновременно летели со всех сторон.

По подсчетам разведчиков, у России еще осталось ракет на три-пять массированных ракетных ударов.

"Это если в одной волне будет от 80 до 90 ракет", — добавил Скибицкий.

Напомним, 11 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что ракетные удары российских войск повредили все электростанции в Украине. Восемь волн ракетных атак россиян повредили 40% объектов высоковольтной сети.

12 декабря в Воздушных силах, что ВСУ готовятся к новым ракетным обстрелам ВС РФ территории Украины. После взрывов на аэродромах оккупанты рассредоточили авиацию на других локациях, но угроза новых ударов остается.