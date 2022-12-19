Заключенных – на убой: британская разведка узнала о тактике "группы Вагнера" под Бахмутом

Наемники стремятся сохранить опытных командиров и бронетехнику, а осужденных новобранцев считают расходным материалом. Командиры сидят в укрытиях, получают данные с беспилотников и отдают приказы по рациям, отметили в Минобороны Великобритании.

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Наемники российской "группы Вагнера" играют важную роль в боях на истощение возле Бахмута Донецкой области. Они разработали тактику наступления с использованием большого числа заключенных, говорится в сводке военной разведки Минобороны Великобритании от 19 декабря.

Некоторые наемники, по данным разведчиков, получают смартфоны или планшеты с целями наступлений, которые сняты коммерческими спутниками.

Командиры уровня взвода и выше в большей степени остаются в укрытии и отдают приказы по рации. Информацию о ходе боев и целях они получают по разведывательным беспилотникам, заметили специалисты.

[ + – ] Боевикам, которые самовольно отклонились от маршрута атаки, грозит казнь, говорится в сводке

В британской военной разведке указывают на приказ для части подразделений "группы Вагнера" двигаться по заранее спланированному маршруту. Им часто помогают огневой поддержкой, но реже — бронетехникой.

Боевикам, которые самовольно отклонились от маршрута атаки, грозит казнь, отметили военные.

"Столь жестокая тактика направлена на сохранение редких активов "Вагнера" — опытных командиров и бронетехники за счет новобранцев-заключенных, которых организация считает расходным материалом", — заключили в Минобороны Великобритании.

Напомним, что в Институте изучения войны 15 декабря рассказали о возможном наступлении ВС РФ в западной части Донецкой области. Главными ресурсами станут военные подразделения, отведенные из Херсонской области и мобилизованные.

Российские оккупанты, по данным Восточной группировки войск ВСУ, изменили тактику наступления под Бахмутом. ВС РФ используют силы вновь созданных штурмовых отрядов, идущих под огневым прикрытием в ближний бой.

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, прорвать оборону Вооруженных сил Украины на Донбассе у врага пока не получается.