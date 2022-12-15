ВС РФ могут начать масштабное наступление в западной части Донецкой области, — ISW

Захватчики, по мнению аналитиков, стараясь взять под контроль весь регион, могут попытаться закрепить успех в районе Угледара и Павловки.

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ВС РФ могут начать наступательные действия в западной части Донецкой области. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 15 декабря.

Аналитики напоминают, что подразделения ВС РФ, которые были отведены с Херсонского направления, передислоцированы в различные районы Донбасса. Учитывая пополнение личного состава за счет мобилизованных, ISW не исключает, что Россия может начать масштабное наступление в западной части Донетчины, чтобы полностью установить контроль над прифронтовой областью.

Помимо этого, штурмовые действия на этом участке фронта могут быть направлены на закрепление успеха ВС РФ в районе Угледара и Павловки.

Кроме этого, наступление на западе Донетчины позволит захватчикам "дополнить" свое продвижение на окраинах Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои.

Вместе с этим, как подчеркивают аналитики, военная мощь ВС РФ остается "деградированной", из-за чего Россия даже с учетом мобилизованных вряд ли сможет захватить стратегически важные территории в ближайшие месяцы.

"ВС РФ, похоже, перемещают тяжелую технику из тыловых районов Луганской области в районы вблизи нынешней линии фронта вдоль границы между Харьковом и Луганской областью. Россияне также восстановили свою группировку сил вдоль этой линии. Недавнее падение температуры в этом районе до постоянного замерзания позволило земле затвердеть, вероятно, создав условия для увеличения темпов наступательных операций", — добавили аналитики в свежем отчете.

Отметим, что ранее в Офисе президента Украины озвучили количество потерь ВС РФ с первого дня полномасштабного вторжения. По данным советника главы ОП Михаила Подоляка, Россия потеряла убитыми и ранеными более 100 тысяч солдат.

Также сообщалось, что ВСУ в ближайшее время могут начать масштабное контрнаступление в районе Мелитополя.