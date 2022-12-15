ЗС РФ можуть розпочати масштабний наступ у західній частині Донецької області, — ISW

Загарбники, на думку аналітиків, намагаючись взяти під контроль весь регіон, можуть спробувати закріпити успіх у районі Вугледара та Павлівки.

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ЗС РФ можуть розпочати наступальні дії у західній частині Донецької області. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 15 грудня.

Аналітики нагадують, що підрозділи ЗС РФ, відведені з Херсонського напрямку, передислоковані до різних районів Донбасу. Враховуючи поповнення особового складу коштом мобілізованих, ISW не виключає, що Росія може розпочати масштабний наступ у західній частині Донеччини, щоб повністю встановити контроль над прифронтовою областю.

Крім цього, штурмові дії на цій ділянці фронту можуть бути спрямовані на закріплення успіху ЗС РФ у районі Вугледара та Павлівки.

Крім цього, наступ на заході Донеччини дозволить загарбникам "доповнити" своє просування на околицях Бахмута, де тривають запеклі бої.

Водночас, як наголошують аналітики, військова міць ЗС РФ залишається "деградованою", через що Росія навіть з урахуванням мобілізованих навряд чи зможе захопити стратегічно важливі території найближчими місяцями.

"ЗС РФ, схоже, переміщують важку техніку з тилових районів Луганської області до районів поблизу нинішньої лінії фронту вздовж кордону між Харковом та Луганською областю. Росіяни також відновили своє угруповання сил уздовж цієї лінії. Недавнє падіння температури в цьому районі до постійного замерзання дозволило землі затвердіти, ймовірно, створивши умови для збільшення темпів наступальних операцій", — додали аналітики у свіжому звіті.

Зазначимо, що раніше в Офісі президента України озвучили кількість втрат ЗС РФ із першого дня повномасштабного вторгнення. За даними радника голови ОП Михайла Подоляка, Росія втратила вбитими та пораненими понад 100 тисяч солдатів.

Також повідомлялося, що ЗСУ найближчим часом можуть розпочати масштабний контрнаступ у районі Мелітополя.