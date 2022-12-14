Мелітополь наступний: ЗМІ дізналися про можливий новий наступ ЗСУ на півдні (фото)

Контроль над великим містом у Запорізькій області допоможе українським військовим вигнати ворога з частини Херсонської області. Місцеві жителі говорять про велику притоку російських солдатів до Мелітополя наприкінці листопада.

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Українські військові прагнуть ізолювати та послабити сили російських окупантів у Мелітополі та навколо нього. Західні військові експерти очікують, що це місто стане наступною зоною бойових дій на півдні, пише американська газета The New York Times.

Київ, за інформацією журналістів, здійснює високоточні ракетні удари великої дальності, диверсії та точково знищує ворога у Мелітополі.

Увечері, 12 грудня, ЗСУ підірвали міст через річку Молочну, що з'єднував Мелітополь із селом Костянтинівка.

[ + – ] Руйнування мосту спричинить в окупантів проблеми з постачання з півдня

"Руйнування мосту поставило під загрозу ключовий шлях постачання військ РФ до Мелітополя з півдня. Контроль над ним може допомогти ЗСУ повернути не тільки всю Запорізьку, а й решту сусідньої Херсонської області", — зазначило видання.

Серія нещодавніх ударів ЗСУ щодо скупчення ворога в Мелітополі — це або прелюдія до наступу, або відволікання уваги та підготовка атаки на ЗС РФ з іншого напряму, повідомили військові аналітики.

Найближча територія, яку утримують українські війська, знаходиться приблизно за 40 миль (близько 65 кілометрів) на північ від Мелітополя, додали фахівці.

Пенсіонерка з Мелітополя, на ім'я Наталя, сказала, що наприкінці листопада помітила велику притоку російських солдатів до міста. За її словами, солдати йшли з озброєнням та важкою артилерією, а також захопили школи.

[ + – ] Росіяни закрили Мелітополь, сподіваючись виявити партизанів

Наталя сказала, що бачила прольоти літаків та гелікоптерів армії РФ над місцевістю. На початку грудня російські війська закрили майже всі в'їзди та виїзди із міста, сказав мер міста Михайло Федоров.

Закривши місто, загарбники намагаються виявити партизанів та інших учасників воєнних дій на боці України. Росіяни встановили кілька блокпостів та обшукують автомобілі, заявив мер.

[ + – ] ЗСУ завдали точного удару по ЗС РФ у Василівському, Мелітопольському та Пологівському районах Запорізької області

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ нещодавно заявляв про завдання точного удару по позиціях ЗС РФ у Василівському, Мелітопольському та Пологівському районах Запорізької області. У Мелітополі знищено керівництво 58-ї армії Росії.

Фокус також писав про потужний вибух у центрі тимчасово окупованого Мелітополя 13 грудня. Окупаційна адміністрація перекривала дороги у районі Шахової школи.

Окрім цього, сили оборони України, за даними Федорова, вдарили по базі аналітиків ФСБ у Мелітополі. А 10 грудня у місті прогриміло понад 10 вибухів.