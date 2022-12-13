У Мелітополі пролунав потужний вибух: окупанти перекрили дороги у місті, — мер (фото)

Після вибуху місцеві мешканці чули автоматні черги та бачили, як росіяни несли ношу з тілом, яке було накрите чорною плівкою.

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У вівторок, 13 грудня, в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер непідконтрольного Україні міста Іван Федоров.

За його словами, потужний вибух пролунав близько 14:00 у центральній частині Мелітополя.

Іван Федоров зазначає, що після інциденту окупаційна адміністрація перекрила частину доріг у непідконтрольному Україні місті. Місцеві жителі, у свою чергу, стверджують, що після вибуху було чути автоматні черги.

"Близько 14:00 у самому центрі міста, в районі Шахової школи, прогриміла гучна "бавовна". Місцеві жителі повідомили про автоматні черги і засвідчили тіло, яке було накрите чорною плівкою. Чекаємо на подробиці, хто виявився 200-м ("вантаж 200 — ред. .)", — додав Федоров у своєму Telegram-каналі.

Місцеве видання "РІА Мелітополь" також повідомило інформацію про сильний вибух та перестрілку у центрі Мелітополя. Журналісти, посилаючись на очевидців, стверджують, що окупанти перекрили дороги в районі Шахової школи, де сталася НП. У повідомленні видання також зазначено, що після вибуху загарбники несли ноші з невідомим тілом.

[ + – ] У центрі Мелітополя пролунав потужний вибух

Нагадаємо, що в Мелітополі було знищено стратегічний міст, який російські війська використовували для передислокації бойової техніки та особового складу.

Днем раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв про знищення у захопленому місті аналітичного центру ФСБ. За його словами, удар по військовому об'єкту окупантів було здійснено у вихідні, а системи ППО ворога не спрацювали для перехоплення снарядів.

Також повідомлялося, що у вихідні в окупованому Мелітополі прогриміло понад 10 потужних вибухів. "Бавовна" сталася у церквах та готелях, які росіяни переобладнали під свої військові об'єкти.