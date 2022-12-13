В Мелитополе прогремел мощный взрыв: оккупанты перекрыли дороги в городе, — мэр (фото)

После взрыва местные жители слышали автоматные очереди и видели, как россияне несли носилки с телом, которое было накрыто черной пленкой.

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Во вторник, 13 декабря, в оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр неподконтрольного Украине города Иван Федоров.

По его словам, мощный взрыв прогремел около 14:00 в центральной части Мелитополя.

Иван Федоров отмечает, что после инцидента оккупационная администрация перекрыла часть дорог в неподконтрольном Украине городе. Местные жители, в свою очередь, утверждают, что после взрыва были слышны автоматные очереди.

"Около 14:00 в самом центре города — в районе Шахматной школы прогремела громкая "бавовна". Местные жители сообщили об автоматных очередях и освидетельствовали тело, которое было накрыто черной пленкой. Ждем подробности, кто оказался 200-ым ("груз 200 — ред.)", — добавил Федоров в своем Telegram-канале.

Местное издание "РИА Мелитополь" также сообщило информацию о сильном взрыве и перестрелке в центре Мелитополя. Журналисты, ссылаясь на очевидцев, утверждают, что оккупанты перекрыли дороги в районе Шахматной школы, где произошло ЧП. В сообщении издания также сказано, что после взрыва захватчики несли носилки с неизвестным телом.

[ + – ] В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв

Напомним, что в Мелитополе был уничтожен стратегический мост, который российские войска использовали для передислокации боевой техники и личного состава.

Днем ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал об уничтожении в захваченном городе аналитического центра ФСБ. По его словам, удар по военному объекту оккупантов был осуществлен на выходных, а системы ПВО врага не сработали для перехвата снарядов.

Также сообщалось, что на выходных в оккупированном Мелитополе прогремело более 10 мощных взрывов. "Бавовна" произошла в церквях и гостиницах, которые россияне переоборудовали под свои военные объекты.