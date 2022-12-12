"У россиян паника": в Мелитополе была уничтожена база аналитиков ФСБ, — мэр

За несколько дней, по словам Ивана Федорова, в городе были уничтожены несколько военных объектов, а ВС РФ убитыми потеряли десятки солдат.

Related video

Силы обороны Украины на выходных нанесли удар по пункту базирования аналитиков ФСБ в оккупированном Мелитополе. Эту информацию подтвердил мэр захваченного города Иван Федоров.

По его словам, украинская армия эффективно атаковала пункт базирования аналитиков ФСБ в Мелитополе, а системы ПВО оккупантов не сработали для отражения удара.

После атаки военного объекта России, как утверждает Иван Федоров, у захватчиков началась паника. Аналитический центр ФСБ был расположен в гостинично-ресторанном комплексе в окрестностях Мелитополя.

"Они не понимают, что делать. Со вчерашнего утра они занимаются переброской своих военных группировок в другие места, чтобы пытаться спрятать их. Я бы не говорил, что они убегают – они передислоцируются", — продолжил Федоров, комментируя нанесение удара по позициям ФСБ в Мелитополе.

Мэр также уточнил, что украинским военнослужащим за последнее время удалось поразить сразу три важных объекта ВС РФ в городе и его окрестностях. По предварительным данным, после атак ВСУ погибли десятки оккупантов, а около 200 военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

"Во-первых, был уничтожен их блокпост, который расположен на расстоянии 20 км от Мелитополя. Новобогдановка является знаковым населенным пунктом, потому что там есть логистический узел россиян, через который они перевозят по железной дороге свою технику. Во-вторых, была уничтожена радиолокационная станция, с помощью которой россияне как отслеживали (цели — ред.) своими силами ПВО, так и делали аэронавигацию", — резюмировал Федоров, рассказывая о ситуации в оккупированном Мелитополе.

Двумя днями ранее в оккупированном Мелитополе прогремело более 10 взрывов. По предварительной информации, "бавовна" произошла в церквях и гостиницах, которые оккупанты переоборудовали в свои военные базы.

Также сообщалось, что в Крыму объявили набор людей, которые будут за 5 тысяч рублей в сутки копать окопы вокруг Мелитополя.