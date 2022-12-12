"У росіян паніка": у Мелітополі було знищено базу аналітиків ФСБ, — мер

За кілька днів, за словами Івана Федорова, у місті було знищено кілька військових об'єктів, а ЗС РФ убитими втратили десятки солдат.

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Сили оборони України у вихідні завдали удару по пункту базування аналітиків ФСБ в окупованому Мелітополі. Цю інформацію підтвердив мер захопленого міста Іван Федоров.

За його словами, українська армія ефективно атакувала пункт базування аналітиків ФСБ у Мелітополі, а системи ППО окупантів не спрацювали для відбиття удару.

Після атаки військового об'єкту Росії, як стверджує Іван Федоров, у загарбників розпочалася паніка. Аналітичний центр ФСБ був розташований у готельно-ресторанному комплексі на околицях Мелітополя.

"Вони не розуміють, що робити. Зі вчорашнього ранку вони займаються перекиданням своїх військових угруповань в інші місця, щоб намагатися сховати їх. Я б не казав, що вони тікають — вони передислоковуються", — продовжив Федоров, коментуючи завдання удару по позиціях ФСБ в Мелітополь.

Мер також уточнив, що українським військовослужбовцям останнім часом вдалося уразити одразу три важливі об'єкти ЗС РФ у місті та його околицях. За попередніми даними, після атак ЗСУ загинули десятки окупантів, а майже 200 військовослужбовців зазнали поранень і були госпіталізовані.

"По-перше, було знищено їхній блокпост, який розташований на відстані 20 км від Мелітополя. Новобогданівка є знаковим населеним пунктом, тому що там є логістичний вузол росіян, через який вони перевозять залізницею свою техніку. По-друге, була знищена радіолокаційна станція, за допомогою якої росіяни як відслідковували (цілі — ред.) самотужки ППО, так і здійснювали аеронавігацію", — резюмував Федоров, розповідаючи про ситуацію в окупованому Мелітополі.

Двома днями раніше в окупованому Мелітополі прогриміло понад 10 вибухів. За попередньою інформацією, "бавовна" сталася у церквах і готелях, які окупанти переобладнали у свої військові бази.

Також повідомлялося, що в Криму оголосили набір людей, які за 5 тисяч рублів на добу копатимуть окопи навколо Мелітополя.