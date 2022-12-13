Успішна атака ЗСУ: у Мелітополі ворог втратив керівний склад 58-ї армії, — Генштаб

На Запоріжжі українські захисники знищили три артилерійські установки і до 10 одиниць військової техніки різного типу в районах Енергодару, Токмака та Гуляйполі.

Related video

Бійці Збройних сил України успішно завдали удару по позиціях окупантів у Василівському, Мелітопольському та Пологівському районах Запорізької області. Внаслідок удару було знищено керівний склад 58 армії ЗС РФ у місті Мелітополь. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що Генштаб отримав інформацію про наслідки поразок позицій противника на тимчасово окупованій території Запорізької області. Крім успішного удару по верхівці російської 58 армії, українським захисникам вдалося знищити три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та завдати поранення 150 окупантам у районах Енергодару, Токмака та Гуляйполі.

Ситуація під Бахмутом та Авдіївкою

На Донецькому фронті російські окупанти не залишають спроб атакуючих дій. Так, на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли позицій ЗСУ з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Дослідне, Годинник Яр, Дружба, Же.

Біля Авдіївки ворог завдав ударів з танків та артилерії по майже 20 населених пунктах, включаючи Авдіївку, Невельське, Георгіївку, Мар'їнку та Новомихайлівку Донецької області.

Загалом Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на сьогоднішній день, оскільки росіяни сконцентрували велику кількість ствольної артилерії та РСЗВ. Водночас російська армія, враховуючи інтенсивність артилерійських обстрілів, змушена вирішувати питання "снарядного голоду", оскільки великі запаси радянських боєприпасів 122-мм та 152-мм за дев'ять місяців війни неабияк вичерпалися.

"Інтенсивна війна протягом 9 місяців виснажує будь-які запаси, і, безперечно, ворогу доводилося вирішувати ці логістичні питання. Зокрема, ми знаємо, що вони везуть боєприпаси зі складів, які не ближче до лінії фронту, а вже з далеких регіонів", — повідомив представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Черевий.

Раніше повідомлялося, що в Мелітополі було підірвано стратегічно важливий міст, який з'єднує місто із селом Костянтинівка. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, цей об'єкт є важливим елементом у логістиці противника, оскільки мостом окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку.

В окупованому Мелітополі 13 грудня пролунав потужний вибух, після чого окупаційна адміністрація перекрила частину доріг у місті. Як повідомив мер міста, місцеві жителі чули вибух та автоматні черги в районі Шахової школи.