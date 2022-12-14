Понад 100 тисяч солдат: у Зеленського озвучили втрати РФ від початку війни (відео)

Російська армія намагається поповнити втрати живою силою за рахунок мобілізації ув'язнених. Проте переломити хід війни за рахунок зеків, зазначив радник голови ОП, в окупантів не вийде.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу розповів про втрати російських окупантів станом на 14 грудня. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в живій силі щонайменше 100 тисяч солдат, з них 740 загарбників було знищено минулої доби.

При цьому радник пояснив, що реальні втрати росіян на фронті більші, ніж оприлюднює Генштаб ЗСУ, оскільки в Міноборони РФ враховуються втрати, залежно від виду військ. Наприклад, втрати таких збройних формувань, як група "Вагнер", взагалі не враховуються російським міністерством.

Також Подоляк зазначив, що окремо враховуються втрати у лавах Росгвардії, яка здійснює каральні операції на тимчасово окупованих територіях України.

"На мій погляд, цифра більша. Вже є понад 100 тисяч, може 110-115-120 тисяч загалом. А я ще не вважаю санітарні втрати — вони досить великі, чому мобілізація в Росії і не закінчується", — сказав Подоляк.

Радник також оцінив спроби Росії заповнити втрати за рахунок мобілізації та відправлення на фронт ув'язнених — у Кремлі думають, що за рахунок зеків вони зможуть якось змінити хід війни і так не проводити нескінченну кількість мобілізаційних заходів. Подоляк зазначає, що ці кроки марні, тому що мобілізація в РФ проходитиме до повної політичної трансформації Росії.

"Зеки — це не та категорія людей, які воюють в Україні на якихось ідеологічних засадах. Взагалі, зараз не існує цієї профанації, з якою Росія заходила до нас. Мається на увазі "денацифікація", оскільки вже зрозуміло, що Росія є класичним нацистським типом держави, як такої", — заявив Подоляк, додавши при цьому, що російські зеки воюють з урахуванням того, що їхні злочини не будуть враховані.

Нагадаємо, за даними генштабу ЗСУ станом на 2 грудня Збройні сили РФ зазнали втрат убитими в 90 090 солдат. Лише за 1 грудня було вбито 650 загарбників.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк 1 грудня заявив, що незворотні втрати Росії у війні з Україною становлять майже 200 тисяч людей. До них входять не тільки загиблі, а й поранені, ампутанти, важкі хвороби, полонені та зниклі безвісти.