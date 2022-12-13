ВС РФ не могут пробить оборону ВСУ на Донбассе даже после смены тактики, — командование

Украинские военные фиксируют, что у ВС РФ заканчиваются запасы боеприпасов 122 и 152 мм калибров. Таким образом ВСУ удалось выйти на паритет с оккупантами в вопросе артиллерии.

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Российские войска сменили тактику в наступлении на Донбассе, которая усложняет задача украинским защитникам. Однако оккупантам не удалось системно прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Тактика вражеских войск заключается в том, что они делятся на отдельные штурмовые подгруппы, а другие в этот момент прикрываются огнем. По словам Череватого, тактику малых групп украинские войска используют еще с момента боев под Киевом. Вероятно, ВСУ вынудили оккупантов сменить стиль ведения военных действий.

"Несмотря на смену тактики, им не удается самое главное — системно прорвать нашу оборону, выйти на оперативное пространство и зайти вглубь нашего Донбасса и продолжать оккупировать нашу территорию", — заявил он.

Спикер отметил, что боевики из "группы Вагнера" обучают новоприбывших российских солдат базовым элементам тактики боя и тому, как использовать местность и погоду.

Где самая сложная ситуация на Донбассе?

Сергей Череватый сообщил, что самой горячей точкой фронта на Донбассе остается Бахмутское направление. Там наблюдается больше всего ударов российских войск и попыток прорвать оборону ВСУ.

При этом, украинские военные фиксируют, что у ВС РФ заканчиваются запасы боеприпасов 122 и 152 мм калибров. Их оккупанты вынуждены привозить из отдаленных районов.

"Преимущество врага в снарядах существенно снизилось. Если учитывать точность нашей артиллерии, то мы где-то выходим на паритет. Потому что наши высокоточные системы ежедневно уничтожают российские полевые склады, казармы и средства поражения", — добавил он.

Напомним, 12 декабря в ГУР рассказали, что РФ изменила схему ударов по Украине с бомбардировщиков. Сейчас российские самолеты не заходят в воздушное пространство Украины и выбирают обходные маршруты, чтобы не попасть под прицел украинской ПВО, это ограничивает их эффективность.

8 декабря в сети появились видео Бахмута с высоты птичьего полета. На кадрах видно, что в городе не осталось целых жилых домов. На этом направлении РФ сконцентрировала все возможные силы для захвата города, хотя он не имеет стратегической важности.