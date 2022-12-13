Збройні сили РФ не можуть пробити оборону ЗСУ на Донбасі навіть після зміни тактики, — командування
Українські військові фіксують, що в ЗС РФ закінчуються запаси боєприпасів 122 та 152 мм калібрів. Так ЗСУ вдалося вийти на паритет з окупантами у питанні артилерії.
Російські війська змінили тактику в наступі на Донбасі, що ускладнює завдання українським захисникам. Проте окупантам не вдалося системно прорвати оборону Збройних Сил України. Про це розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
Тактика ворожих військ полягає в тому, що вони діляються на окремі штурмові підгрупи, а інші в цей момент прикриваються вогнем. За словами Череватого, тактику малих груп українські війська використовують ще з моменту боїв під Києвом. Ймовірно, ЗСУ змусили окупантів змінити стиль ведення воєнних дій.
"Незважаючи на зміну тактики, їм не вдається найголовніше — системно прорвати нашу оборону, вийти на оперативний простір і зайти вглиб нашого Донбасу і продовжувати окупувати нашу територію", — заявив він.
Спікер зазначив, що бойовики з "групи Вагнера" навчають новоприбулих російських солдат базовим елементам тактики бою і тому, як використовувати місцевість та погоду.
Де найскладніша ситуація на Донбасі?
Сергій Череватий повідомив, що найгарячішою точкою фронту на Донбасі залишається Бахмутський напрямок. Там спостерігається найбільше ударів російських військ і спроб прорвати оборону ЗСУ.
При цьому українські військові фіксують, що в ЗС РФ закінчуються запаси боєприпасів 122 та 152 мм калібрів. Їх окупанти змушені привозити з віддалених районів.
"Перевага ворога в снарядах істотно знизилася. Якщо зважати на точність нашої артилерії, то ми десь виходимо на паритет. Тому що наші високоточні системи щодня знищують російські польові склади, казарми та засоби ураження", — додав він.
Нагадаємо, 12 грудня в ГУР розповіли, що РФ змінила схему ударів по Україні з бомбардувальників. Наразі російські літаки не заходять у повітряний простір України й обирають обхідні маршрути, щоб не потрапити під приціл української ППО, це обмежує їхню ефективність.
8 грудня у мережі з'явилися відео Бахмута з висоти пташиного польоту. На кадрах видно, що в місті не залишилося цілих житлових будинків. У цьому напрямі РФ сконцентрувала всі можливі сили захоплення міста, хоча він не має стратегічної важливості.