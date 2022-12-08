Цілих будинків не залишилося: з'явилося відео Бахмута, який ЗС РФ штурмують п'ятий місяць

За словами військових експертів, Росія зосередила всі можливі сили на захопленні та знищенні Бахмута, хоча він не має особливої стратегічної важливості.

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Російські військові постійними обстрілами практично знищили місто Бахмут у Донецькій області. Відео, на якому місто знято з висоти пташиного польоту, опублікував місцевий телеграм-канал.

На кадрах видно, що у місті не залишилося цілих житлових будинків: ні приватних, ні багатоповерхівок. Замість житлових районів — кістяки зруйнованих артилерією багатоквартирних будинків. Від деяких будинків залишилися лише фундаменти.

Зауважимо, що російські окупанти намагаються штурмувати Бахмут уже протягом п'яти місяців.

Яким був Бахмут до вторгнення Росії до України

Бахмут — це місто в Донецькій області України, адміністративний центр Бахмутського району та Бахмутської міської громади. До укрупнення однойменного району у 2020 році був його центром, але не входив до його складу, будучи містом обласного значення.

Був заснований у 1571 році як прикордонна "Бахмутівська сторожа", що пізніше перетворилася на укріплену слобідку. 1783 року Бахмут отримав статус міста.

У 1924 перейменований в Артемівськ на честь радянського державного діяча Ф. А. Сергєєва, відомого за псевдонімом Артем. Після декомунізації у 2016 році місто отримало назад свою історичну назву.

До повномасштабної війни з РФ у Бахмуті були розташовані підприємства, що займаються видобуванням кам'яної солі, виробництвом будматеріалів, машинобудуванням. У місті також розташовувалося найбільше підприємство у Східній Європі з виробництва ігристих вин класичним пляшковим методом.

Райони міста між собою з'єднували міські автобуси та тролейбуси.

Чисельність населення Бахмута на 1 червня 2017 року склала 75,9 тис. осіб.

Нагадаємо, бої за Бахмут та Кремінну стали найгарячішими на сході України. Українські війська знаходяться за лічені кілометри від міста Кремінна, звідки буде прямий вихід на Сєвєродонецьк. Тим часом ЗС РФ повільно просувається до Бахмута.

Дещо раніше в ОП порадили росіянам забути про захоплення Бахмута. За словами Михайла Подоляка, Росія кидає на захоплення міста багато сил, хоча воно не становить для неї стратегічної цінності. Все заради бажання довести, що може перемогти у війні.