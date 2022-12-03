"Готуйтесь до трибуналу": в ОП порадили росіянам забути про захоплення Бахмута

За словами Михайла Подоляка, Росія кидає на захоплення міста багато сил, хоча воно не являє для неї стратегічної цінності. Все заради бажання довести, що може перемогти у війні.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк закликав керівництво Росії відмовитися від ідеї захопити українське місто Бахмут у Донецькій області. Чиновник присвятив йому новий пост у Twitter.

Михайло Подоляк пише, що Кремль кидає у бій тисячі військових, нещодавно мобілізованих росіян, ув'язнених та найманців, які гинуть у спробах захопити Бахмут. Він звернув увагу, що місто не є особливою стратегічною цінністю — Росія просто намагається довести сама собі, що вона ще може чогось досягти на війні в Україні.

"Ні, не можете. Забудьте про Бахмут. Починайте готуватися до Ялти — Ялтинського трибуналу", — заявив представник ОП.

Раніше писали, що станом на 2 грудня російські війська повільно просуваються у напрямку Бахмута, незважаючи на великі втрати. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ЗС РФ можуть взяти місто, витративши дуже багато сил, але особливо від цього не виграють.

Бойові втрати росіян під Бахмутом вже перевищують будь-які переваги, які вони можуть отримати від захоплення міста. З кінця травня вони кинули на поле бою велику кількість солдатів і техніки, але змогли просунутися лише на кілька кілометрів. Ситуація нагадує тактику російських військ при захопленні Сєвєродонецька та Лисичанська на початку війни, але ці два міста були набагато важливіші за Бахмут.

Як повідомляв Фокус, Бахмут став однією з найгарячіших точок на війні в Україні. Бої за місто ведуться вже кілька місяців, Росія кидає у наступ колосальні сили, прагнучи здобути хоча б одну перемогу на тлі постійних поразок. Проте бійці ЗСУ все ще тримаються та визнають: ситуація важка, але не критична.