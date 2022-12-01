Бахмут став пасткою: в ISW розповіли про значні втрати ЗС РФ під Донецьком

Протягом місяців важких боїв сили супротивника значно вичерпалися. Великі втрати переважують будь-які оперативні переваги, які росіяни можуть одержати від взяття Бахмута.

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Збройні сили РФ не залишають спроб захопити Бахмут Донецької області, продовжуючи виснажувати свої сили на цьому напрямі. Як йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 30 листопада, російське військове командування взагалі не здобуло уроків із попередніх кампаній з великою кількістю жертв і витрачає величезний ресурс на цілі обмеженого оперативного чи стратегічного значення.

"З кінця травня російські сили постійно витрачали бойові сили на невеликі населені пункти навколо Бахмута, а в наступні шість місяців вони досягали успіхів лише на відстані приблизно кількох кілометрів", — зазначають експерти.

Така схема дій дуже нагадує попередні дії окупантів під час захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська на початку війни. Тобто командування ЗС РФ зосередили великі сили, щоб узяти під контроль два міста, які мали обмежене оперативне та стратегічне значення. Але протягом місяців важких боїв чисельність живої сили та техніки противника помітно вичерпалися.

Експерти вважають, що внаслідок два міста були захоплені, проте цей тактичний успіх обернувся незначною оперативною вигодою, оскільки російський наступ на сході потім досяг кульмінації і зупинився на тих рубежах, які були зайняті на початку липня.

Виходячи з цього, в ISW вважають, що навіть якщо російські війська продовжать просування до Бахмута і змусять українських захисників вийти з міста, як це було в Лисичанську, сам Бахмут не принесе їм великої оперативної користі. А втрати після виснажливих боїв набагато переважають будь-які оперативні переваги, які росіяни можуть отримати від взяття Бахмута.

Крім того, концентрація великих сил ЗС РФ на цьому напрямі дозволяє ЗСУ продовжити контрнаступні операції на інших напрямках, підсумували експерти.

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Раніше в Інституті вивчення війни зазначили, що незначне просування російських військ на Донецькому напрямку не є провісником неминучого оточення ЗСУ в районі Бахмута. Хоча російські джерела заявляють про "успіхи" на цьому напрямі, які насправді можуть виявитися такими, що не відповідають дійсності.