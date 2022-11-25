"Странные персонажи": раскрыто личности убитых ФСБ "украинских диверсантов" из Воронежа

Так называемые украинские террористы оказались фанатами страйкбола и компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.

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Федеральные СМИ РФ заявляли о ликвидации трех украинских диверсантов, собиравшихся повредить российские энергетические объекты. Убитые оказались жителями Воронежа, сообщают корреспонденты издания The Moscow Times.

В издании отмечают, что так называемые диверсанты были фанатами украинской компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Они также состояли в сообществе Воронежа по страйкболу. Журналистам удалось установить личность одного из убитых. Авторы публикации утверждают, что его зовут Владимир Котовский. О втором известно только то, что он использовал никнейм Сталкер Фосген. Одежда на снимках человека под таким именем идентична той, в которую был одет "диверсант" на видео, предоставленном ФСБ.

В The Moscow Times также нашли объявление в социальных сетях, в котором человек под ником Сталкер Фосген хочет продать винтовку для страйкбола. Комната, в которой сфотографирована винтовка ранее мелькала на кадрах ФСБ РФ.

На видеоролике с обыском квартиры предполагаемых террористов можно заметить тетрадь, подписанную как "учет личного состава группировки "Свобода" и знамя с изображением зеленого волка из игры S.T.A.L.K.E.R. В The Moscow Times отметили, что на российском телевидении данную находку назвали символом украинской партии "Воля".

Корреспондент издания упомянул, что по словам местных игроков в страйкбол, убитые были "странными персонажами".

"Фосген был анархистом, бунтарем и поддерживал Украину. Много раз был забанен в играх из-за нарушений правил. Котовский — обычный технарь, работяга со своими планами на жизнь. Был сторонником Навального", — поделился источник.

Напомним, что в России заявили об уничтожении "40 украинских диверсантов" возле Запорожской АЭС. По словам представителей Министерства обороны РФ, 60 "диверсантов" приплыли на моторных лодках и хотели установить контроль над станцией.

Еще Фокус писал о том, что украинца, у которого нашли "визитку Яроша", приговорили к 19,5 годам колонии. Оккупанты называют задержанного Дмитрия Штыбликова топ-офицером военной разведки Украины.