"Дивні персонажі": розкрито особи вбитих ФСБ "українських диверсантів" з Воронежа

Так звані українські терористи виявилися фанатами страйкболу та комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R.

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Федеральні ЗМІ РФ заявляли про ліквідацію трьох українських диверсантів, які збиралися пошкодити російські енергетичні об'єкти. Убиті виявились жителями Воронежа, повідомляють кореспонденти видання The Moscow Times.

У виданні зазначають, що так звані диверсанти були фанатами української комп'ютерної гри STALKER. Вони також перебували у спільноті Воронежа зі страйкболу. Журналістам вдалося встановити особу одного із убитих. Автори публікації стверджують, що його звуть Володимиром Котовським. Про друге відомо лише те, що він використав нікнейм Сталкер Фосген. Одяг на знімках людини під таким ім'ям ідентичний тому, в який був одягнений "диверсант" на відео, наданому ФСБ.

У The Moscow Times також знайшли оголошення у соціальних мережах, в якому людина під ніком Сталкер Фосген хоче продати гвинтівку для страйкболу. Кімната, в якій сфотографована гвинтівка, раніше миготіла на кадрах ФСБ РФ.

На відеоролику з обшуком квартири передбачуваних терористів можна побачити зошит, підписаний як "облік особового складу угруповання "Свобода" і прапор із зображенням зеленого вовка з гри STALKER. У The Moscow Times зазначили, що на російському телебаченні цю знахідку назвали символом української партії "Воля".

Кореспондент видання згадав, що за словами місцевих гравців у страйкбол, убиті були "дивними персонажами".

"Фосген був анархістом, бунтарем і підтримував Україну. Багато разів був забанений в іграх через порушення правил. Котовський — звичайний технар, роботяг зі своїми планами на життя. Був прихильником Навального", — поділилося джерело.

Нагадаємо, що у Росії заявили про знищення "40 українських диверсантів" біля Запорізької АЕС. За словами представників Міністерства оборони РФ, 60 диверсантів припливли на моторних човнах і хотіли встановити контроль над станцією.

Ще Фокус писав про те, що українця, у якого знайшли "візитку Яроша", засудили до 19,5 років колонії. Окупанти називають затриманого Дмитра Штиблікова топ-офіцером військової розвідки України.