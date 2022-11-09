Українця, у якого знайшли "візитку Яроша", засудили до 19,5 років колонії — ФСБ (відео)

У Дмитра Штибликова, якого окупанти називають українським "топшпигуном", під час обшуків також знайшли диплом про закінчення інституту розвідки та комплекти погонів.

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ФСБ повідомила про набуття чинності вироку у вигляді 19 років і 6 місяців "полковнику ГУР МОУ" Дмитру Штибликову, а також опублікувала відео затримання офіцера, яке відбулося ще у 2016 році. Про це повідомляє пресцентр силового відомства.

Окупанти повідомляють, що набув чинності вирок Дмитру Штибликову, якого називають топофіцером військової розвідки України. Південний військовий суд РФ визнав обвинуваченого винним у скоєнні державної зради та роботі на українські спецслужби, відправивши його за ґрати на 19 років та 6 місяців.

Як стверджують у ФСБ, у 2014 році після окупації Криму Дмитро Штибликов нібито за завданням військової розвідки України залишився на півострові та отримав російське громадянство.

"Влаштувавшись на посаду цивільного персоналу в одну з військових частин Чорноморського флоту, він збирав і передавав до ГУР МОУ складові державної таємниці відомості про діяльність військових частин, дислокованих у Криму... Набрав чинності вирок із призначенням покарання у вигляді 19 років та 6 місяців позбавлення волі та відбуванням терміну у виправній колонії суворого режиму за сукупністю із призначеним йому у 2017 році судом покарання у вигляді 5 років колонії суворого режиму за підготовку серії вибухів на об'єктах цивільної інфраструктури Криму та ЧМФ", — йдеться у пресрелізі відомства країни-агресора.

Крім цього, пресслужба ФСБ опублікувала відео затримання Дмитра Штибликова, яке відбулося ще 2016 року. Крупним планом у кадрі окупанти показали "візитку Яроша", диплом про закінчення інституту розвідки Нацакадемії оборони України, а також кілька комплектів погонів підполковника та полковника.

[ + – ] ФСБ опублікувала відео затримання та обшуків у Дмитра Штибликова

Зазначимо, що у 2017 році окупаційний суд Криму засудив Дмитра Штибликова до 5 років ув'язнення та штрафу у 200 тисяч рублів. Українця, якого загарбники назвали топофіцером Головного управління розвідки Міноборони України, визнали винним у незаконному зберіганні зброї та підготовці до диверсії.

Наприкінці 2020 року слідчі ФСБ пред'явило Дмитру Штибликову нову підозру. Чоловіка звинуватили у державній зраді та роботі на Головне управління розвідки Міноборони України.