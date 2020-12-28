В России украинского офицера обвинили в госизмене, ему грозит до 20 лет

Дмитрия Штыбликова отправили под стражу на два месяца в СИЗО Лефортово.

В России следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене офицеру разведки Минобороны Украины Дмитрию Штыбликову. Его отправили под стражу на два месяца в СИЗО Лефортово, пишет ТАСС.

"Штыбликову предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Это связано с тем, что он имеет двойное гражданство: России и Украины. По решению одного из военных судов он отправлен под стражу на два месяца и сейчас находится в СИЗО Лефортово", – говорится в сообщении.

По этой статье Штыбликову грозит до 20 лет тюремного срока.

По данным российского агентства, в ходе следствия Штыбликов якобы полностью признал свою вину и подтвердил, что является украинским разведчиком.

Напомним, ФСБ России 9 ноября 2016 года сообщила о задержании троих "участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины", якобы планировавших диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма: Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудка.

Минобороны Украины отрицает, что арестованные являются его сотрудниками.

В ноябре 2017 года так называемый суд в оккупированном Россией Севастополе приговорил Дмитрия Штыбликова к пяти годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей.

В июне 2018 году уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в Омске "украинского диверсанта" Дмитрия Штыбликова.