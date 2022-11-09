Украинца, у которого нашли "визитку Яроша", приговорили к 19,5 годам колонии, — ФСБ (видео)

У Дмитрия Штыбликова, которого оккупанты называют украинским "топ-шпионом", во время обысков также нашли диплом об окончании института разведки и комплекты погонов.

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ФСБ сообщила о вступлении в силу приговора в виде 19 лет и 6 месяцев "полковнику ГУР МОУ" Дмитрию Штыбликову, а также опубликовала видео задержания офицера, которое произошло еще в 2016 году. Об этом информирует пресс-центр силового ведомства.

Оккупанты сообщают, что вступил в законную силу приговор Дмитрию Штыбликову, которого называют топ-офицером военной разведки Украины. Южный военный суд РФ признал обвиняемого виновным в совершении государственной измене и работе на украинские спецслужбы, отправив его за решетку на 19 лет и 6 месяцев.

Как утверждают в ФСБ, в 2014 году после оккупации Крыма Дмитрий Штыбликов якобы по заданию военной разведки Украины остался на полуострове и получил российское гражданство.

"Устроившись на должность гражданского персонала в одну из воинских частей Черноморского флота, он собирал и передавал в ГУР МОУ составляющие государственную тайну сведения о деятельности воинских частей, дислоцированных в Крыму… Вступил в силу приговор с назначением наказания в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы и отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима по совокупности с назначенным ему в 2017 году судом наказания в виде 5 лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и ЧМФ", — говорится в пресс-релизе ведомства страны-агрессора.

Помимо этого, пресс-служба ФСБ опубликовала видео задержания Дмитрия Штыбликова, которое произошло еще в 2016 году. Крупным планом в кадре оккупанты показали "визитку Яроша", диплом об окончании института разведки Нацакадемии обороны Украины, а также несколько комплектов погонов подполковника и полковника.

[ + – ] ФСБ опубликовала видео задержания и обысков у Дмитрия Штыбликова

Отметим, что в 2017 году оккупационный суд Крыма приговорил Дмитрия Штыбликова к 5 годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей. Украинца, которого захватчики назвали топ-офицером Главного управления разведки Минобороны Украины, признали виновным в незаконном хранении оружия и подготовке к диверсии.

В конце 2020 года следователи ФСБ предъявило Дмитрию Штыбликову новое подозрение. Мужчину обвинили в государственной измене и работе на Главное управление разведки Минобороны Украины.