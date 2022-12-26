"Прийшли з німецькими пістолетами": ФСБ заявила про ліквідацію "диверсантів ЗСУ" у Брянській області

Російські оперативники розповіли про зіткнення з українською групою. Так звані диверсанти взяли вибухові пристрої потужністю до 40 кілограмів у тротиловому еквіваленті, стверджує спецслужба.

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ФСБ заявила про нібито ліквідацію "диверсійно-розвідувальної групи" (ДРГ) Збройних сил України (ЗСУ) на кордоні Брянської області. Про це пише агентство "РІА Новини" із посиланням на центр громадських зв'язків спецслужби.

За версією російських оперативників, 25 грудня було бойове зіткнення при спробі проникнення "ДРГ" до Брянської області з України.

"Знищено чотирьох диверсантів, які зробили спробу проникнення на територію Брянської області", — зазначили в центрі.

У "диверсантів" була іноземна зброя — німецькі пістолети-кулемети SIG Sauer та патрони до них, прилади зв'язку та навігації та 4 саморобні вибухові пристрої потужністю близько 40 кілограмів у тротиловому еквіваленті, стверджує ФСБ.

Брянська область межує із Сумською та Чернігівською областями України.

[ + – ] Брянська область межує з 2 українськими областями

Президент РФ Володимир Путін у жовтні ввів у цій галузі середній рівень терористичної загрози. На Брянщині діє жовтий рівень терористичної небезпеки, востаннє його продовжували 20 грудня на 15 днів.

Нагадаємо, що голова військового угруповання "Вагнер" Євген Пригожин допускав набір жінок до лав диверсантів.

РосЗМІ 25 листопада писали історію про "ліквідацію" 3 українських диверсантів, які нібито хотіли підірвати російські енергетичні об'єкти. Виявилось, що "диверсанти" були фанатами української комп'ютерної гри STALKER.

У вересні окупанти говорили про знищення 40 "українських диверсантів" біля Запорізької АЕС. Міноборони Росії заявляло, що 60 диверсантів припливли на моторних човнах.