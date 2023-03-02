"Диверсанты в Брянской области"— следствией внутренних конфликтов в России, — ГУР

События в российском регионе являются "продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Путина", считает представитель разведки Андрей Юсов.

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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали заявления России о том, что в Брянскую область якобы проникли украинские диверсанты и взяли в заложники местных жителей. В ведомстве заявили, что к этому причастны россияне, ведь в стране множество внутренних конфликтов. Об этом сказал представитель разведки Андрей Юсов изданию Hromadske.

По его словам, события на территории Брянской области являются "продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Путина".

Юсов отметил, что сегодня Российская Федерация является таким формированием, внутри которого есть множество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов.

Он добавил, что "Русский Добровольческий Корпус" уже взял на себя ответственность за произошедшее. По его мнению, возможно, "россияне начинают просыпаться".

"Сегодня есть публичное заявление РДК. Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает… Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры", — заявил представитель разведки.

События в Брянской области: что известно

2 марта росСМИ сообщили, что в селе Сушаны Брянской области российские силовики пытаются справиться с двумя группами "украинских диверсантов", которые якобы зашли на территорию России и взяли в заложники местных жителей, а также убили ехавшего в авто мужчину.

Однако в украинском Генштабе ВСУ отрицают проведение каких-либо операций на российской территории. В командовании отметили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины, а все, что происходит на территории РФ — сопротивление местных.

Позже "Русский Добровольческий Корпус", взял на себя ответственность за события в Брянской области.

"Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", — сказано в сообщении.