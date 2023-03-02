ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины, — Генштаб

В силовом ведомстве уверены, что происходящее в Брянской области — "дерзкая московская провокация". А все , что касается взрывов и диверсий — сопротивление местного населения террористическому режиму Путина.

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ВСУ не имеют никакого отношения к тому, что произошло сегодня в России на территории Брянской области, это провокация со стороны Кремля, об этом сообщил Генштаб Украины в комментарии "Бабель".

"Все происходящее в России — это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ. Сообщения о событиях на Брянщине являются дерзкой московской провокацией", — заявили в ведомстве.

Сразу после сообщений о событиях в РФ в сети появилось обращение представителей организации "Русский Добровольческий Корпус", которые заявили, что "все это ложь кремлевских пропагандистов" и никаких "украинских ДРГ" в Брянской области не было.

"Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но при этом спешно ушли и так далее. Все это — ложь кремлевских пропагандистов. Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", — говорится в обращении РДК.

[ + – ] "Русский добровольческий корпус" сделал заявление

Справка. Что такое Русский Добровольческий Корпус

"Русский Добровольческий Корпус" — подразделение российских добровольцев, воюющих за Украину. По данным DW, РДК был сформирован в августе 2022 года и мог выполнять задачи ротного уровня. У его участников право-консервативные взгляды.

По данным Youtube-канала pressing, РДК сформирован из российских эмигрантов с активной жизненной позицией, проживающих в Украине и других европейских странах. Они воюют по идеологическим причинам.

Напомним, что рано утром 2 марта в Брянской области РФ началась масштабная провокация. Пропагандистские российские СМИ сообщили о том, что в регионе активизировались "украинские диверсанты", идут бои, а также произошел захват заложников.

Из-за этой новости президент РФ Владимир Путин даже отменил поездку в Ставропольский край, а российские средства массовой информации заговорили об экстренном заседании Совета безопасности, хоть в Кремле и опровергают это.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, для чего РФ история с "украинской ДРГ" под Брянском. Он считает, что новая провокация Кремля нужна для того, чтобы мотивировать россиян идти добровольно воевать и погибать.

К слову, 23 февраля появилось сообщение от украинской разведки, что возле границы с Черниговской областью замечено движение колонн военной техники без опознавательных знаков и с живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, оккупанты готовили провокации к годовщине полномасштабного вторжения,, чтобы обвинить ВСУ в нарушении территориальной целостности., чтобы обвинить ВСУ в нарушении территориальной целостности.