Возле границы с Украиной зафиксировано движение колонны ВС РФ, — ОК "Север"

По данным командования, оккупанты готовят провокации к годовщине полномасштабного наступления, чтобы обвинить ВСУ в нарушении территориальной целостности.

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Возле границы с Черниговской областью замечено движение колонн военной техники без опознавательных знаков и с живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в Оперативном командовании "Север".

По данным ВСУ, к годовщине полномасштабного наступления (24 февраля) оккупанты готовят провокации, чтобы обвинить украинских военных в нарушении территориальной целостности.

В командовании подчеркнули, что Силы обороны никогда не прибегали к провокациям и это в принципе не входит в их планы.

"Отмечаем, что Силы обороны Сиверщины держат ситуацию под контролем и, в отличие от войск противника, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобного цели. Каждый воин соблюдает общепринятые правила ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага", — сказано в сообщении ОК "Север".

Напомним, 23 февраля глава украинской военной разведки Кирилл Буданов предупредил, что российская армия планирует нанести "небольшой ракетный удар" по Украине к годовщине полномасштабного вторжения.

Ранее, 19 февраля глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш рассказал, что россияне стягивают дополнительные силы под Авдеевку, Бахмут, Угледар и Марьянку и готовятся к наступлению.

В тот же день, 19 февраля, издание Politico писало о том, что Администрация президента США потребовала от Украины активизировать свои усилия на фронте и нанести контрудар силам врага.