США требуют от Украины немедленно начать контрнаступление, — Politico

По информации СМИ, состояние обороны нашей страны приближается к критическому. А ВС РФ на этом фоне продолжают активно готовиться к наступлению.

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Администрация президента США потребовала от Украины активизировать свои усилия на фронте и нанести контрудар. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои анонимные источники.

Медиа, цитируя должностных лиц США (имен и фамилий которых, прочем, не называет) пишет о нескольких причинах такой поспешности:

поддержка со стороны стран-союзниц Украины, которые расположены в Европе, в дальнейшем может стать ограниченной;

контрнаступление нужно проводить в ближайшее время, так как пока ВСУ свободно получают техническую помощь от официального Вашингтона;

Украине нужно закрепить свои предыдущие достижения на поле боя;

состояние обороны нашей страны приближается к критическому. А ВС РФ на этом фоне продолжают активно готовиться к наступлению;

в американской Палате представителей республиканцы могут начать противостоять приверженцам финансовой и технической помощи Украине.

Заметим, что СМИ также написало о конечных целях контрнаступления Украины, которых ожидают от наших военных представители США.

Так госсекретарь США Энтони Блинкен на закрытой Zoom-конференции с экспертами, которая состоялась в среду, 15 февраля, заявил о том, что возвращение Крыма Украиной станет "красной чертой" для Путина. А официальный Вашингтон, в свою очередь ,не хочет доводить ситуацию до такого предела.

Напомним, 13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Россия уже начала масштабное наступление в Украине. По его словам, если стране-агрессору не хватит "качества" на фронте, то это компенсируется количеством российских солдат, которых тысячами отправляют воевать.

Фокус также писал, что США направят на Донбасс своих аудиторов. По словам представителей Пентагона, в Украину в ближайшее время могут прибыть несколько из 177 аудиторов и следователей, которые будут проводить ревизию непосредственно в зоне боевых действий.