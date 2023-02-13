Россия уже начала масштабное наступление в Украине, — генсек НАТО

По словам Столтенберга, если стране-агрессору не хватает "качества" на фронте, то это компенсируется количеством российских солдат, которых тысячами отправляют воевать.

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Российская Федерация уже начала новое масштабное наступление в Украине. Об этом на брифинге в понедельник, 13 февраля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Почти через год после вторжения Путин не готовится к миру, а начинает новые наступательные действия", — считает генсек

По словам главы Североатлантического Альянса, Кремль готов отправлять "еще тысячи и тысячи" российских военнослужащих на фронт. Россия несет большие потери человеческих ресурсов, но при этом изматывает украинскую армию.

"То, чего России не хватает в качестве, они пытаются компенсировать количеством", — прокомментировал Столтенберг.

Генсек военно-политического блока подчеркнул, что все это свидетельствует о том, как сильно Украина нуждается в быстрых поставках вооружения от своих западных партнеров.

Чем быстрее союзники смогут снабдить ВСУ оружием, боеприпасами, запчастями и топливом, тем больше украинских жизней получится спасти, добавил Столтенберг.

Напомним, Йенс Столтенберг сегодня также рассказал, что 14-15 февраля министры обороны стран НАТО обсудят вопрос ускорения поставок вооружений и техники в Украину. Также он добавил, что на сегодняшний день приоритетом остается поставка не истребителей, а ранее обещанного оборудования.

Министр обороны Украины Алексей Резников 13 февраля отправился на заседание контактной группы "Рамштайн-9", которая состоится на авиабазе ВВС США в Германии во вторник, 14 февраля. Одним из вопросов на повестке дня будет передача истребителей украинским войскам.