Росія вже розпочала масштабний наступ в Україні, — генсек НАТО

За словами Столтенберга, якщо країні-агресору не вистачає "якості" на фронті, то це компенсується кількістю російських солдат, яких тисячами відправляють воювати.

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Російська Федерація вже розпочала новий масштабний наступ в Україні. Про це на брифінгу в понеділок, 13 лютого, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Майже через рік після вторгнення Путін не готується до миру, а розпочинає нові наступальні дії", — вважає генсек.

За словами голови Північноатлантичного Альянсу, Кремль готовий відправляти "ще тисячі й тисячі" російських військовослужбовців на фронт. Росія зазнає великих втрат людських ресурсів, але при цьому виснажує українську армію.

"Те, чого Росії не вистачає в якості, вони намагаються компенсувати кількістю", — прокоментував Столтенберг.

Генсек військово-політичного блоку підкреслив, що все це свідчить про те, як сильно Україна потребує швидких постачань озброєння від своїх західних партнерів.

Чим швидше союзники зможуть забезпечити ЗСУ зброєю, боєприпасами, запчастинами та паливом, тим більше українських життів вдасться врятувати, додав Столтенберг.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг сьогодні також розповів, що 14-15 лютого міністри оборони країн НАТО обговорять питання прискорення постачання озброєнь та техніки в Україну. Також він додав, що на сьогодні пріоритетом залишається постачання не винищувачів, а раніше обіцяного обладнання.

Міністр оборони України Олексій Резніков 13 лютого вирушив на засідання контактної групи "Рамштайн-9", яка відбудеться на авіабазі ВПС США у Німеччині у вівторок, 14 лютого. Одним із питань на порядку денному буде передавання винищувачів українським військам.