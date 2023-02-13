НАТО найближчими днями обговорить прискорення постачання зброї Україні, — Столтенберг

Швидкість постачання озброєння Україні відіграє вирішальну роль у війні, головним пріоритетом для Альянсу зараз є передавання не винищувачів, а раніше обіцяного обладнання, сказав генсек НАТО.

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Міністри оборони країн НАТО у вівторок і середу 14-15 лютого обговорять питання прискорення постачання озброєнь і техніки в Україну на тлі російської агресії. Про це під час брифінгу в понеділок, 13 лютого, повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

За словами Столтенберга, нинішню стадію повномасштабної війни РФ проти України можна назвати "логістичною війною", оскільки вирішальне значення зараз має швидкість постачання техніки та боєприпасів українським військам. Генсек НАТО повторив, що Альянс продовжить підтримувати Україну скільки потрібно. Також він додав, що на сьогодні пріоритетом залишається постачання не винищувачів, а раніше обіцяного обладнання.

Водночас Столтенберг зазначив, що країнам НАТО необхідно наростити виробництво військової техніки та боєприпасів, оскільки потреби українських військ перевищують сьогоднішні можливості військово-промислового комплексу Альянсу. Крім того, керівник організації додав, що наразі НАТО працює над створенням віртуальної мережі, яка покликана об'єднати дані цивільних і військових супутників для потреб розвідки.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков уже вирушив на засідання контактної групи "Рамштайн-9", яке відбудеться на авіабазі ВПС США у Німеччині у вівторок, 14 лютого. Одним із питань на порядку денному буде передавання винищувачів українським військам.

Раніше у США розповіли, які країни можуть передати Україні літаки.