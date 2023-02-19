США вимагають від України негайно розпочати контрнаступ, — Politico

За інформацією ЗМІ, стан оборони нашої країни наближається до критичного. А ЗС РФ на цьому тлі продовжують активно готуватися до наступу.

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Адміністрація президента США вимагала від України активізувати свої зусилля на фронті та завдати контрудару. Про це пише Politico із посиланням на свої анонімні джерела.

Медіа, цитуючи посадових осіб США (імен та прізвищ яких, утім, не називає) пише про кілька причин такої поспішності:

підтримка з боку країн-союзниць України, які розташовані в Європі, надалі може стати обмеженою;

контрнаступ потрібно проводити найближчим часом, оскільки поки що ЗСУ вільно отримують технічну допомогу від офіційного Вашингтона;

Україні слід закріпити свої попередні досягнення на полі бою;

стан оборони нашої країни наближається до критичного. А ЗС РФ на цьому фоні продовжують активно готуватися до наступу;

в американській Палаті представників республіканці можуть почати протистояти прихильникам фінансової та технічної допомоги Україні.

Зауважимо, що ЗМІ також написали про кінцеві цілі контрнаступу України, яких очікують від наших військових представники США.

Так, держсекретар США Ентоні Блінкен на закритій Zoom-конференції з експертами, яка відбулася в середу, 15 лютого, заявив про те, що повернення Криму Україною стане "червоною межею" для Путіна. А офіційний Вашингтон, зі свого боку, не хоче доводити ситуацію до такої межі.

Нагадаємо, 13 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що Росія вже розпочала масштабний наступ в Україні. За його словами, якщо країні-агресору не вистачить "якості" на фронті, це компенсується кількістю російських солдатів, яких тисячами відправляють воювати.

Фокус також писав, що США направлять на Донбас своїх аудиторів. За словами представників Пентагону, до України найближчим часом можуть прибути кілька із 177 аудиторів та слідчих, які проводитимуть ревізію безпосередньо у зоні бойових дій.