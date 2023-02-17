"Ми стурбовані": США направлять на Донбас своїх аудиторів

За словами представників Пентагону, в Україну найближчим часом можуть прибути кілька зі 177 аудиторів та слідчих, які проводитимуть ревізію безпосередньо у зоні бойових дій.

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Сполучені Штати Америки хочуть направити своїх аудиторів до зони бойових дій в Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

До аудиторів можуть приєднатися і слідчі.

"Ми стурбовані тим, що дуже великий обсяг допомоги надходить одному уряду або одній меті за дуже короткий час. Будь-яке шахрайство, розтрата, зловживання, які можуть відволікти це фінансування від його мети", — заявила заступник генерального інспектора Державного департаменту Дайана Шоу.

Генеральні інспектори з Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку також висловили своє занепокоєння через те, що Україна отримує від офіційного Вашингтона через Світовий банк 20 мільярдів доларів. Вони хочуть бути впевненими, що такі кошти будуть використовуватися за призначенням.

Але, незважаючи на це, вони були змушені визнати, що поки що не отримували тривожних сигналів щодо використання фінансової та технічної допомоги, які виділяють Україні Штати у зв'язку з війною, не за призначенням.

Нагадаємо, 15 лютого ЗМІ розповіли нові деталі про майбутній пакет військової допомоги Україні від США. За словами журналістів, у Вашингтоні планують зробити гучну заяву у день річниці повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

Фокус також писав, що кілька днів тому Норвегія затвердила план багаторічної підтримки України. Програма розрахована п'ять років. Таким чином, щорічно Україні буде надано допомогу на суму понад 1,3 млрд євро.