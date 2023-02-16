Майже 7 млрд євро: Норвегія затвердила план багаторічної підтримки України (відео)

Програма розрахована на п'ять років. Отже, щорічно Україні надаватимуть допомогу на суму понад 1,3 млрд євро.

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Норвезький парламент, Стортинг, 16 лютого більшістю голосів затвердив багаторічну програму підтримки України на 75 млрд норвезьких крон (майже 7 млрд євро). Рішення ухвалювалили в присутності президента України Володимира Зеленського, який брав участь у цифровому форматі, повідомляє пресслужба Стортингу.

Із цієї нагоди прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре заявив, що програма розрахована на п'ять років, тобто на наступний парламентський період, і означає щорічні виплати 15 млрд норвезьких крон (1,37 млрд євро). За його словами, у ході складання плану, як у формі військової, так і цивільної допомоги Україні, було взято до уваги серйозні гуманітарні наслідки російсько-української війни.

"Я дуже радий, що досягнуто повної згоди щодо програми підтримки України, яка розрахована на п'ять років. Ми разом засуджуємо війну Росії в Україні та підтримуємо законну боротьбу українського народу за свою незалежність", — підкреслив норвезький прем'єр.

Повідомляється, що програма підтримки була названа на честь лауреата Нобелівської премії миру Фрітьйофа Нансена, на згадку про його визначні гуманітарні зусилля сто років тому, зокрема й в Україні.

Коментарі української сторони

Президент Володимир Зеленський, коментуючи подію, написав, що він упевнений у тому, що вільний світ не зрадить цінності свободи, а Україна не залишиться наодинці з ворогом. Але для перемоги необхідно багато зробити, і це очевидно, але наприкінці шляху українці знайдуть мир і збережуть пошану до себе самих і одне до одного.

"Програма підтримки, яку Норвегія затвердила для нашої держави та яка створює прецедент гарантовано стійкої підтримки боротьби за свободу, розрахована на п'ять років. І жодна людина на землі сьогодні не скаже, а що саме станеться за цей час? Але всі ми розуміємо, чого не станеться. Росія не зруйнує нашу єдність усіх, хто дорожить свободою", — зазначив Зеленський.

Зі свого боку, керівник Офісу президента Андрій Єрмак подякував західним союзникам за затверджену програму підтримки.

"Норвегія ухвалила п'ятирічний пакет допомоги Україні на $7,2 млрд. Дякуємо союзникам", — написав Єрмак.

Нагадаємо, 14 лютого в Міністерстві оборони Норвегії анонсували постачання в Україну 8 одиниць танків Leopard 2 та до 4 машин спеціального призначення на їхній базі. За словами голови відомства Бйорна Аріль Грама, війна в Україні наближається до критичної фази, тому вкрай важливо постачати танки.