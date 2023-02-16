Почти 7 млрд евро: Норвегия утвердила план многолетней поддержки Украины (видео)

Программа рассчитана на пять лет. Таким образом ежегодно Украине будет оказана помощь на сумму свыше 1,3 млрд евро.

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Норвежский парламент, Стортинг, 16 февраля большинством голосов утвердил многолетнюю программу поддержки Украины на 75 млрд норвежских крон (почти 7 млрд евро). Решение принималось в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, который участвовал в цифровом формате, сообщает пресс-служба Стортинга.

По этому случаю премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил, что программа рассчитана на пять лет, то есть на следующий парламентский период, и подразумевает ежегодные выплаты в 15 млрд норвежских крон (1,37 млрд евро). По его словам, в ходе составления плана, как в форме военной, так и гражданской помощи Украине, были приняты во внимание серьезные гуманитарные последствия российско-украинской войны.

"Я очень рад, что достигнуто полное согласие по программе поддержки Украины, которая рассчитана на пять лет. Мы вместе осуждаем войну России в Украине и поддерживаем законную борьбу украинского народа за свою независимость", — подчеркнул норвежский премьер.

Сообщается, что программа поддержки была названа в честь в честь лауреата Нобелевской премии мира Фритьофа Нансена, в память о его выдающихся гуманитарных усилиях сто лет назад, в том числе и в Украине.

Комментарии украинской стороны

Президент Владимир Зеленский, комментируя событие написал, что он уверен в том, что свободный мир не предаст ценности свободы, а Украина не останется наедине с врагом. Но для победы необходимо многое сделать, и это очевидно, но в конце пути украинцы обретут мир и сохранят уважения к себе самим и к друг другу.

"Программа поддержку, которую Норвегия утвердила для нашего государства и которая создает прецедент гарантированно устойчивой поддержки борьбы за свободу, рассчитана на пять лет. И ни один человек на земле сегодня не скажет, — а что именно случится за это время? Но все мы понимаем чего не случится. Россия не сокрушит наше единство всех, кто дорожит свободой", — отметил Зеленский.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил западных союзников за утвержденную программу поддержки.

"Норвегия приняла пятилетний пакет помощи Украине на $7,2 млрд. Благодарим союзников", — написал Ермак.

Напомним, 14 февраля в Министерстве обороны Норвегии анонсировали поставку в Украину 8 единиц танков Leopard 2 и до 4 машин специального назначения на их базе. По словам главы ведомства Бйорна Арилд Грама, война в Украине приближается к критической фазе, поэтому крайне важно поставлять танки.