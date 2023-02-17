"Мы обеспокоены": США направят на Донбасс своих аудиторов

По словам представителей Пентагона, в Украину в ближайшее время могут прибыть несколько из 177 аудиторов и следователей, которые будут проводить ревизию непосредственно в зоне боевых действий.

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Соединенные Штаты Америки хотят направить своих аудиторов в зону боевых действий в Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

К аудиторам также могут присоединиться и следователи.

"Мы обеспокоены тем, что очень большой объем помощи поступает одному правительству или одной цели за очень короткое время. Любое мошенничество, растрата, злоупотребление, которые могут отвлечь это финансирование от его предполагаемой цели", — заявила заместитель генерального инспектора Государственного департамента Дайана Шоу.

Генеральные инспекторы из Пентагона, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию также выразили свою обеспокоенность из-за того, что Украина получает от официального Вашингтона через Всемирный банк 20 миллиардов долларов. Они хотят быть уверенными в том, что такие средства будут использоваться по назначению.

Но, несмотря на это, они были вынуждены признать, что пока не получали тревожных сигналов об использовании финансовой и технической помощи, которые выделяют Украине Штаты в связи с войной, не по назначению.

Напомним, 15 февраля СМИ рассказали новые детали о будущем пакете военной помощи Украине от США. По словам журналистов, в Вашингтоне планируют сделать громкое заявление в день годовщины полномасштабного российского вторжения 24 февраля.

Фокус также писал, что несколько дней назад Норвегия утвердила план многолетней поддержки Украины. Программа рассчитана на пять лет. Таким образом ежегодно Украине будет оказана помощь на сумму свыше 1,3 млрд евро.