Біля кордону з Україною зафіксовано рух колони ЗС РФ, — ОК "Північ"

За даними командування, окупанти готують провокації до річниці повномасштабного наступу, щоб звинуватити ЗСУ в порушенні територіальної цілісності.

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Біля кордону з Чернігівською областю помічено рух колон військової техніки без розпізнавальних знаків та з живою силою, одягненою у піксель, схожий на форму Збройних сил України. Про це у четвер, 23 лютого, повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

За даними ЗСУ, до річниці повномасштабного наступу (24 лютого) окупанти готують провокації, щоб звинуватити українських військових у порушенні територіальної цілісності.

У командуванні наголосили, що Сили оборони ніколи не вдавалися до провокацій і це загалом не входить у їхні плани.

"Зазначаємо, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібної мети. Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не зазіхаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога", — сказано в повідомленні ОК "Північ".

Нагадаємо, 23 лютого голова української військової розвідки Кирило Буданов попередив, що російська армія планує завдати "невеликого ракетного удару" по Україні до річниці повномасштабного вторгнення.

Раніше, 19 лютого, голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш розповів, що росіяни стягують додаткові сили під Авдіївку, Бахмут, Вугледар та Мар'янку і готуються до наступу.

Того ж дня, 19 лютого, видання Politico писало про те, що Адміністрація президента США вимагала від України активізувати свої зусилля на фронті та завдати контрудару силам ворога.