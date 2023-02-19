"Можуть розпочати наступ 24 лютого": РФ стягує війська на Донецький напрямок, — МВА

За даними керівника Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталія Барабаша, за кілька тижнів росіяни збільшили кількість військових на східному фронті зі 160 до 190 батальйонів.

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Росіяни стягують додаткові сили під Авдіївку, Бахмут, Вугледар та Мар'янку. Про це у неділю, 19 лютого, розповів голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Декілька тижнів тому було сконцентровано близько 160 батальйонів — зараз уже 190. Навіть із неповною комплектацією — це дуже багато людей. Розуміємо, що, швидше за все, вони до чогось готуються. 24 лютого, ймовірно, наступатимуть", — зазначив Барабаш.

В Авдіївській МВА зазначають, що росіяни поки що не кидають великі групи на штурм. Натомість вони намагаються просуватися малими групами. Крім того, за інформацією Барабаша, окупанти невеликими машинами намагаються підвозити боєкомплект на околиці Макіївки та Донецька.

"Це говорить про план на масштабну наступальну операцію. Моя особиста думка — будуть ракетні удари по обласних центрах 24 лютого. А на лінії фронту вони підуть в атаку по всіх або більшості напрямків. Для цього підтягли резерв", — резюмував Барабаш.

Нагадаємо, 14 лютого Financial Times писав, що за даними західної розвідки, Російська Федерація накопичує авіацію на кордоні з Україною, що може говорити про те, що Кремль може кинути свої літаки та гелікоптери на війну, щоб підтримати загальмований наземний наступ.

16 лютого 68-а бригада ЗСУ показала знищення елітних частин ЗС РФ під Вугледаром. Українські військові змусили буквально тікати техніку та живу силу ворога з поля бою.

Також 16 лютого організація WarSpotting повідомила, що за останні два тижні російські війська під Вугледаром Донецької області втратили 71 одиницю бойової техніки.