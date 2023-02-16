68-а бригада ЗСУ показала знищення елітних частин ЗС РФ під Вугледаром (відео)

Українські військові змусили буквально тікати техніку та живу силу ворога з поля бою. Деякі танки підривалися на мінах, а БМП наїжджали на своїх у спробах піти.

Related video

Бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша разом із 52-ю бригадою ЗСУ показали знищення російських військ під час спроб наступати на Вугледар. Про це повідомляє пресслужба частини у "Фейсбуці".

На Вугледарському напрямі російські війська продовжують намагатися вести наступ. Українські військові знищують "елітні" війська РФ.

"Елітні війська РФ були буквально перемелені на фарш, зустрівши свій безславний кінець на українській землі. Поле бою залишилося всіяне ворожими тілами та бронетехнікою", — зазначили в публікації.

Також по ворогові з українських дронів скидали міни, щоби ліквідувати живу силу ворога та бронетехніку. В окремих випадках машини були кинуті і вони знищувалися, щоби ворог їх не зміг повернути в стрій. Деякі танки під час спроб піти підривалися на мінах. Ворог буквально втік із поля бою. Одна з БМП під час спроби залишити поле бою наїхала на солдата ЗС РФ. Кадри нижче 18+.

У 68-й бригаді зазначають, що відеоролик є наочним прикладом того, що чекатиме на нові хвилі російських мобілізованих. Командування їх кидатиме в бій як гарматне м'ясо, а вони нічого з цим не зможуть вдіяти.

Нагадаємо, у NYT засумнівалися в бойових можливостях ЗС РФ через провали в битві за Вугледар. 13 лютого ЗМІ повідомляли, що ЗСУ під Вугледаром знищили елітну бригаду морпіхів ЗС РФ. За тиждень битв, за даними ЗСУ, окупанти втратили 130 одиниць техніки, з яких 36 танки.