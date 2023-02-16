68-я бригада ВСУ показала уничтожение элитных частей ВС РФ под Угледаром (видео)

Украинские военные заставили буквально бежать технику и живую силу врага с поля боя. Некоторые танки подрывались на минах, а БМП наезжали на своих же в попытках уйти.

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Бойцы 68-я отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша вместе с 52-й бригадой ВСУ показали уничтожение российских войск при попытках наступать на Угледар. Об этом сообщает пресс-служба части в Фейсбуке.

На Угледарском направлении российские войска продолжают пытаться вести наступления. Украинские военные уничтожают "элитные" войска РФ.

"Элитные войска РФ были буквально перемолоты в фарш, встретив свой бесславный конец на украинской земле. Поле боя оставалось усеяно вражескими телами и бронетехникой", — отметили в публикации.

Также по врагу с украинских дронов сбрасывались мины, чтобы ликвидировать живую силу врага и бронетехнику. В отдельных случаях машины были брошены и они уничтожались, чтобы враг их не смог вернуть встрой. Некоторые танки при попытках уйти подрывались на минах. Враг буквально бежал с поля боя. Одна из БМП при попытке покинуть поле боя наехала на солдата ВС РФ. Кадры ниже строго 18+.

В 68-й бригаде отмечают, что видеоролик является наглядным примером того, что будет ждать новые волны российских мобилизованных. Командование их будет бросать в бой как пушечное мясо, а они ничего с этим не смогут поделать.

Напомним, в NYT засомневались в боевых возможностях ВС РФ из-за провалов в битве за Угледар. 13 февраля СМИ сообщали, что ВСУ под Угледаром уничтожили элитную бригаду морпехов ВС РФ. За неделю сражений, по данным ВСУ, оккупанты потеряли 130 единиц техники, из которых 36 танки.