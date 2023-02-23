Сюрприз до річниці війни: Буданов анонсував "невеликий" ракетний удар РФ по Україні

Росія не може виробляти в достатніх обсягах технологічні ракети й інше озброєння. За словами начальника ГУР Міноборони, українці вже понад 20 разів переживали масовані атаки загарбників.

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Російська армія планує завдати невеликого ракетного удару по Україні до річниці повномасштабного вторгнення. Орієнтовна дата — 23-24 лютого, сказав в інтерв'ю "Українській правді" начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов.

"Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні спроби... Планується невеликий ракетний удар, 23-24 — у них дві дати. Повірте мені, ми це пережили вже понад 20 разів", — заявив голова військової розвідки.

Буданов вважає досить старими методи військових РФ застосовувати під час повітряних атак безпілотники, різні види ракет і "повітряні кулі".

Журналісти нагадали про ракетний обстріл 14 січня, коли в кількох районах Києва були прильоти. Сигнал повітряної тривоги спрацював після того, як ракети досягли цілей. Буданов зазначив, що це був експериментальний пуск ракети 48Н6ДМ із дальністю ураження цілей до 250 км та швидкістю польоту до 2,5 км/с.

"Вони стояли в Брянській області, це був один із перших зафіксованих подібних досвідчених пусків. Я наголошую, що це досвідчені запуски", — заспокоїв голова ГУР.

Станом на сьогодні таких пусків не буде багато, адже Росія, як і багато інших пострадянських країн, не може виробляти в достатніх обсягах технологічні зразки озброєння, додав він.

"Штучні екземпляри — будь ласка. А от серію — важко. Там же з російського тільки корпус, вибухова речовина та програмне забезпечення. Все інше вироблено точно не в Росії. Є така програма у них — паралельний імпорт. По суті це узаконена контрабанда", — пояснив Буданов.

Рік повномасштабної війни в Україні, на його думку, повністю зруйнував віру світової спільноти у "міць" російського оборонно-промислового комплексу.

"Чи можуть вони виробити якийсь досвідчений зразок чогось? Наприклад, оперативно-тактичної ракетної зброї чи стратегічної зброї середнього радіусу дії? Коли вони згадують такі речі, зазвичай говорять про балістичні ракети з дальністю пуску приблизно 5 тисяч кілометрів. Теоретично можуть зробити одну-дві. Що далі?" — спитав Буданов.

У гонці озброєнь Росія не має шансу змагатися із Заходом, оскільки вона не задовольняє збройні сили звичайним озброєнням, а про високотехнологічне говорити взагалі не доводиться, підсумував він.

У Верховній Раді 19 лютого також попереджали українців про підвищену ракетну небезпеку з 22 по 24 лютого. Розглядається 2 сценарії: масований обстріл України ракетами із запуском ударних дронів та спроба нового масштабного наступу ЗС РФ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк 17 лютого заявив про можливість накопичення армією РФ ракет для трихвильового удару.

У Києві школи 22-24 лютого переведуть на змішаний формат роботи через загрозу ракетних атак росіян.

Нагадаємо, що ЗС РФ вдень 22 лютого завдали серію ракетних атак по Харкову. Влада міста зазначила, що їх метою були промислові об'єкти.