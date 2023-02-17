Трихвильовий ракетний удар: на Банковій розповіли про "подарунок" Україні від РФ на 24 лютого (відео)

Річниця великої війни має стати днем, коли всі згадають нікчемність Росії в історичному плані. Варвари воюють не з НАТО, а проти цивілізації, вважає радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Російська армія намагатиметься до річниці великої війни з Україною накопичити ракети для масованого трихвильового удару. Таке припущення висловив 16 лютого радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

На його думку, окупанти хочуть 24 лютого показати, що в них "ще є порох у порохівницях".

"На 24 лютого вони спробують накопичити той обсяг, який використовується для масованого трихвильового каскаду", — заявив Подоляк.

[ + – ] Про ракетні удари по Україні Подоляк говорить наприкінці 12-ї хвилини

Радник глави ОП вважає, що ЗС РФ продовжать запускати в Україну повітряні кулі з відбивачами.

"Сьогодні вони намагаються використовувати "болванки", щоб навантажити нашу систему ППО, тому що все ж таки це гроші. Кожен пуск проти ракети — це конкретні гроші. І в такий спосіб хоч якихось результатів досягти", — додав він.

Подоляк сказав, що 24 лютого має стати днем, коли всі мають згадати нікчемність Росії в історичному плані.

"Це треба зафіксувати в даті 24 лютого. І Росія це розуміє — вони знають, де знаходяться. Вони не мають друзів, вони ізольовані. Ви воює не проти НАТО, а проти цивілізації. Завжди так буває — варвари накопичили певний ресурс і йдуть вбивати людей з цивілізованого світу", — пояснив Подоляк.

Авіація РФ на кордонах з Україною

Українське командування, за словами Подоляка, не фіксує суттєвого збільшення російської авіації на кордонах.

"Росія не проводить аналітику війни і заради показу може використовувати авіацію тактичного рівня. Але в нас зараз інакше виглядає система ППО. Ми практично закриваємо небо установками NASAMS, IRIS-T, незабаром Patirot прибуде. У таких умовах виглядає дивним використання тактичної авіації", — помітив радник.

Принципово диспозицію фронту це не змінить, вважає Подоляк.

Про можливий ракетний удар по Україні 24 лютого попереджав і секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, Україна "приймала" за 1 день до 120 ракет і може "впоратися і з цим днем".

Нагадаємо, що ЗС РФ вночі 16 лютого запустили по Україні 32 крилаті ракети, сили ППО збили 16 повітряних цілей. Ракети Х-22 влучили в об'єкти критичної інфраструктури.

У ніч із 16 на 17 лютого було завдано удару по Харкову ракетами С-300. У російському Бєлгороді чули 7 вибухів у відповідь.