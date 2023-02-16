"Ми готові": Данілов попередив про масований обстріл України до 24 лютого (відео)

Секретар РНБО вважає, що річниця війни стане важким днем для українців, але потрібно зберігати максимальний спокій. При цьому влітку, за словами Данілова, фронт значно зміниться.

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія почала готувати проти України масований ракетний удар на 24 лютого. В ефірі телемарафону він розповів про готовність наших бійців.

Уже наступного тижня відбудуться перші роковини повномасштабного вторгнення російських військ на нашу землю, і все частіше представники української влади попереджають українців про небезпеки, які може принести цей день. Зокрема, йдеться про обстріли.

"Ми з вами починали говорити, що вони готуються і намагатимуться 23-24 лютого здійснити ще одну спробу масованої атаки. До цього потрібно спокійно ставитися. Ми до цього готові. Я думаю, що ми вже розуміємо, що таке атаки, після того, як "приймали" за один день 115-120 ракет. Впораємося і з цим днем. Так, буде важко, до цього треба готуватися. Але треба зберігати максимальний спокій. Треба розуміти, що ми все пройдемо", — зазначив Олексій Данілов.

До речі, далі секретар РНБО наголосив, що завдяки ЗСУ влітку на фронті буде зовсім інша ситуація, а результатом цієї війни стане повний розвал Російської Федерації.

"Росію буде демонтовано в тому вигляді, в якому вона зараз", — підсумував Олексій Данілов.

13 лютого начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк також заявила, що РФ може завдати нового масованого ракетного удару в річницю вторгнення.

Також 13 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Захід готує "великі події" Путіну до 24 лютого, і Москва запам'ятає цей день. Важливим елементом підтримки Києва буде візит президента США Джо Байдена до Польщі.