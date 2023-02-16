"Мы готовы": Данилов предупредил о массированном обстреле Украины к 24 февраля (видео)

Секретарь СНБО считает, что годовщина войны станет тяжелым днем для украинцев, но нужно сохранять максимальное спокойствие. При этом летом, по словам Данилова, фронт значительно преобразится.

Related video

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия начала подготавливать против Украины массированный ракетный удар на 24 февраля. В эфире телемарафона он рассказал о готовности наших бойцов.

Уже на следующей неделе состоится первая годовщина полномасштабного вторжения российских войск на нашу землю, и все чаще представители украинской власти предупреждают украинцев об опасностях, которые может принести этот день. В частности, речь об обстрелах.

"Мы с вами начинали говорить, что они готовятся и будут пытаться 23-24 февраля предпринять еще одну попытку массированной атаки. К этому нужно спокойно относиться. Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того, как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, к этому надо готовиться. Но надо сохранять максимальное спокойствие. Надо понимать, что мы все пройдем", — отметил Алексей Данилов.

К слову, далее секретарь СНБО отметил, что благодаря ВСУ летом на фронте будет совершенно иная ситуация, а результатом этой войны станет полный развал Российской Федерации.

"Россия будет демонтирована в том виде, в каком она сейчас", — подытожил Алексей Данилов.

13 февраля начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк тоже заявила, что РФ может нанести новый массированный ракетный удар в годовщину вторжения.

Также 13 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Запад готовит "большие события" Путину к 24 февраля, и Москва запомнит этот день. Важным элементом поддержки Киева будет визит президента США Джо Байдена в Польшу.