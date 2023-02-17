Обстріл Харкова: окупанти завдали удару ракетами С-300, – голова ОДА (відео)

За словами Олега Синєгубова, росіяни в чергове цілилися в об'єкти інфраструктури.

Related video

У ніч із 16 на 17 лютого Збройні сили Російської Федерації завдали удару по Харкову ракетами С-300. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"За попередньою інформацією, по Харкову було завдано ударів ворожими ракетами С-300. Під прицілом окупантів в черговий раз об'єкти інфраструктури. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється", — написав чиновник.

У місцевих Telegram каналах також з'явилися відеоролики, на яких зафіксовано звуки вибухів у місті.

[ + – ] ЗС РФ обстріляли Харків

Окрім того, російські пабліки розповсюдили відео з пусками ракет із Бєлгорода, зазначаючи, що ракети могли прямувати у бік Харкова.

[ + – ] Пуски ракет у Бєлгороді

При цьому російські ЗМІ пишуть про сім вибухів у небі над Бєлгородом, які лунали протягом 10 хвилин. За версією журналістів, у місті могла спрацювати протиповітряна оборона.

[ + – ] Вибухи у Бєлгороді

"У будинках тремтіли шибки, спрацьовувала сигналізація біля машин, звуки були різної гучності — від тихих до дуже гучних", — зазначають російські кореспонденти.

Нагадаємо, що 16 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по містах України, зокрема по критичній інфраструктурі. У низці областей було зафіксовано роботу ППО.

За даними глави Офісу президента України Андрія Єрмака, влучення були зафіксовані на півночі та заході, у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. ЗС РФ обстрілювали Україну "Калібрами" та безпілотниками.

Фокус також писав про те, що речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 16 лютого повідомив про зміну тактики ЗС РФ щодо завдання масованих ракетних ударів по Україні. Росіяни почали використовувати хибні цілі для виснаження української ППО.

Ще ми писали про те, що секретар РНБО Олексій Данилов попередив українців про можливий масований ракетний удар у річницю вторгнення Росії до України – 24 лютого. За словами Данилова, у РФ вже готуються до атаки.