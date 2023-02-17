Обстрел Харькова: оккупанты нанесли удар ракетами С-300, – глава ОГА (видео)

По словам Олега Синегубова, россияне в очередной раз целились в объекты инфраструктуры.

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В ночь с 16 на 17 февраля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Харькову ракетами С-300. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации, по Харькову были нанесены удары вражескими ракетами С-300. Под прицелом оккупантов в очередной раз объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется" — написал чиновник.

В местных Telegram-каналах также появились видеоролики, на которых зафиксированы звуки взрывов в городе.

[ + – ] ВС РФ обстреляли Харьков

Кроме того, российские паблики распространили видео с пусками ракет с Белгорода, отмечая, что ракеты могли направляться в сторону Харькова.

[ + – ] Пуски ракет в Белгороде

При этом российские СМИ пишут о семи взрывах в небе над Белгородом, которые раздавались в течение 10 минут. По версии журналистов, в городе могла сработать противовоздушная оборона.

[ + – ] Взрывы в Белгороде

"В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости — от тихих до очень громких", — отмечают российские корреспонденты.

Напомним, что 16 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по городам Украины, в частности по критической инфраструктуре. В ряде областей была зафиксирована работа ПВО.

Согласно данным главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, попадания были зафиксированы на севере и западе, в Днепропетровской и Кировоградской областях. ВС РФ обстреливали Украину "Калибрами" и беспилотниками.

Фокус также писал о том, что спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 16 февраля сообщил об изменении тактики ВС РФ по нанесению массированных ракетных ударов по Украине. Россияне начали использовать ложные цели для истощения украинской ПВО.

Еще мы писали о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил украинцев о возможном массированном ракетном ударе в годовщину вторжения России в Украину – 24 февраля. По словам Данилова, в РФ уже готовятся к атаке.