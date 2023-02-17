Трехволновой ракетный удар: на Банковой рассказали о "подарке" Украине от РФ на 24 февраля (видео)

Годовщина большой войны должна стать днем, когда все вспомнят никчемность России в историческом плане. Варвары воюют не с НАТО, а против цивилизации, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Российская армия попытается к годовщине большой войны с Украиной накопить ракеты для массированного трехволнового удара. Такое предположение высказал 16 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

По его мнению, оккупанты хотят 24 февраля показать, что у них "еще есть порох в пороховницах".

"На 24 февраля они попытаются накопить тот объем, который используется для массированного трехволнового каскада", — заявил Подоляк.

[ + – ] О ракетных ударах по Украине Подолляк говорит в конце 12-й минуты

Советник главы ОП считает, что ВС РФ продолжат запускать в Украину воздушные шары с отражателями.

"Сегодня они пробуют использовать "болванки", чтобы нагрузить нашу систему ПВО, потому что все же это деньги. Каждый пуск против ракеты — это конкретные деньги. И таким образом хоть каких-то результатов достичь", — добавил он.

Подоляк сказал, что 24 февраля должен стать днем, когда все должны вспомнить никчемность России в историческом плане.

"Это надо зафиксировать в дате 24 февраля. И Россия это понимает — они знают, где находятся. У них нет друзей, они изолированы. Вы воюете не против НАТО, а против цивилизации. Всегда так бывает — варвары накопили определенный ресурс и идут убивать людей из цивилизованного мира", — объяснил Подоляк.

Авиация РФ на границах с Украиной

Украинское командование, по словам Подоляка, не фиксирует существенного увеличения российской авиации на границах.

"Россия не проводит аналитику войны и ради показа может использовать авиацию тактического уровня. Но у нас сейчас иначе выглядит система ПВО. Мы практически закрываем небо установками NASAMS, IRIS-T, скоро Patirot прибудет. В таких условиях выглядит странным использование тактической авиации", — заметил советник.

Принципиально диспозицию фронта это не изменит, считает Подоляк.

О возможном ракетном ударе по Украине 24 февраля предупреждал и секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, Украина "принимала" за 1 день до 120 ракет и может "справиться и с этим днем".

Напомним, что ВС РФ ночью 16 февраля запустили по Украине 32 крылатые ракеты, силы ПВО сбили 16 воздушных целей. Ракеты Х-22 попали в объекты критической инфраструктуры.

В ночь с 16 на 17 февраля был нанесен удар по Харькову ракетами С-300. В российском Белгороде слышали ответные 7 взрывов.