Цілилися в промислові об'єкти: ЗС РФ ударили по Харкову ракетами С-300 (фото, відео)

Прильоти зафіксовані в Київському районі. Влада Харкова не виключила, що окупанти можуть здійснити нові пуски ракет із території РФ.

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Російські військові завдали серії ракетних ударів по Харкову вдень 22 лютого. Про це повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов.

"Б'ють по Харкову. Можливі ще пуски ракет із території Росії. Будьте обережні", — попередив градоначальник.

Кореспондент Фокусу уточнює, що в Харкові пролунало кілька вибухів. Після прильотів над деякими районами містом виднілися хмари диму.

Пізніше Ігор Терехов повідомив, що 4 удари припали по Київському району Харкова. Ворожа армія вдарила по промислових об'єктах. Унаслідок ракетного удару легкі поранення отримали 2 особи, фахівці надають їм допомогу, додав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Удари по Харкову завдавали ракетами С-300, додав начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник (Марсель).

У ніч із 16 на 17 лютого ЗС РФ завдали чергового удару по Харкову ракетами С-300. Загарбники прицільно обстрілювали об'єкти інфраструктури.

Терехов 17 лютого допустив можливість повторного наступу росіян на Харків, але боятися не треба, оскільки українські військові здатні дати відсіч.

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий 15 лютого розповів про теоретичний наступ ЗС РФ у Харківській області. За його оцінками, зараз ситуація кардинально відрізняється від тієї, що була торік. ЗСУ має потужну розвідку, тому відстежити дії росіян не складно.