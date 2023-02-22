Целились в промышленные объекты: ВС РФ ударили по Харькову ракетами С-300 (фото, видео)

Прилеты зафиксированы в Киевском районе. Власти Харькова не исключили, что оккупанты могут осуществить новые пуски ракет с территории РФ.

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Российские военные нанесли серию ракетных ударов по Харькову днем 22 февраля. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

"Бьют по Харькову. Возможны еще пуски ракет с территории России. Будьте осторожны", — предупредил градоначальник.

Корреспондент Фокуса уточняет, что в Харькове прогремело несколько взрывов. После прилетов над некоторыми районами городом виднелись клубы дыма.

Позже Игорь Терехов сообщил, что 4 удара пришлись по Киевскому району Харькова. Вражеская армия ударила по промышленным объектам. В результате ракетного удара легкие ранения получили 2 человека, специалисты оказывают им помощь, добавил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Удары по Харькову наносили ракетами С-300, добавил начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал Сергей Мельник (Марсель).

В ночь с 16 на 17 февраля ВС РФ нанесли очередной удар по Харькову ракетами С-300. Захватчики прицельно обстреливали объекты инфраструктуры.

Терехов 17 февраля допустил возможность повторного наступления россиян на Харьков, но бояться не надо, так как украинские военные способны дать отпор.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 15 февраля рассказал о теоретическом наступлении ВС РФ в Харьковской области. По его оценкам, сейчас ситуация кардинально отличается от той, которая была в прошлом году. У ВСУ имеется мощная разведка, поэтому отследить действия россиян не сложно.